МОН рекомендує відправити школярів на канікули у період локдауну

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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16 грудня 2020

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що під час посилення протиепідемічних заходів школярам забороняється відвідувати навчальні заклади. 

Тому відомство рекомендує школам оголосити канікули у період 8-24 січня 2021 року

В іншому випадку, міністерство просить вжити всіх можливих невідкладних заходів, спрямованих на належну організацію дистанційного формату навчання. 

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Про це повідомили на офіційній сторінці МОН. 

 Фото oksun70/Depositphotos

Листи з відповідними рекомендаціями надіслали  керівникам місцевих департаментів освіти та науки.

У МОН зазначають, що школи за потреби можуть самостійного оголосити канікули, з врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 Закону "Про повну загальну середню освіту".

"Так, у частині 3 вказано, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. 

Частина 4 пояснює, зокрема, що структуру і тривалість навчального року, тижня, дня, занять, а також форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою" – зазначають у відомстві. 

Тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше ніж 30 календарних днів.

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