Шмигаль обіцяє, що в 2021 році збудують та відремонтують 300 шкіл

У 2021 році в Уряді планують виділити кошти на будівництво та ремонт 300 шкіл.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 2 грудня.

"Продовжиться програма підтримки Нової української школи, і в наступному році буде збудовано і відремонтовано фактично 300 закладів освіти", - розповів Шмигаль.

Проте скільки саме шкіл буде відремонтовано, а скільки збудовано - він не уточнив.

Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Скільки загалом фінансування планують виділити на освіту в 2021 році?

Відповідно до ухваленого у першому читанні проєкту бюджету на 2021 рік, на освіту планували виділити 174 млрд грн, з яких 21,2 млрд мали би піти на доплати до зарплат вчителям, а 1,4 млрд – на продовження реформи Нової української школи.

Але наразі в освіти забрали 4 млрд грн.

Проєкт бюджету проаналізувала народна депутатка Наталія Піпа від партії "Голос":

Що порізали

❌ Найбільше постраждала субвенція місцевим бюджетам (а це зарплати освітян) - мінус 2,9 млрд (було 102,5 млрд, стало 99,6 млрд).

Крім того, "повідкушували" з різних програм:

❌ Фонд розвитку ЗВО: урізали наполовину - мінус 500 млн грн (було 1 млрд, стало 500 млн);

❌ НАЗЯВО, Нацагентство кваліфікацій, освітній омбудсмен, державна атестація та акредитація закладів освіти - забрали 11 млн грн (було 164 млн, стало 153 млн);

❌ Забезпечення професійної (професійно-технічної) освіти - забрали 14 млн (було 293 млн, стало 279 млн);

❌ Підготовка кадрів ЗВО та забезпечення діяльності їх баз практики - мінус 861 млн грн (було 34,7 млрд, стало 33,9 млрд);

❌ На ЗНО та УЦОЯО - мінус 18 млн грн (було 493 млн, стало 475 млн);

❌ Національна Академія наук - мінус 15,5 млн грн(було 6 млрд 239 млн, стало 6 млрд 223 млн)

Де видатки збільшили:

⬆️ Наукова і науково-технічна діяльність ЗВО та наукових установ - додали 4,3 млн грн (було 1 млрд 196 млн, стало 1 млрд 200 млн)

⬆️ Мала академія наук України, позашкільна освіта - додали 11 млн (було 290 млн, стало 301 млн);

⬆️ Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників - додали 17,5 млн грн (було 56 млн, стало 73,5 млн)

⬆️ Державна служба якості освіти - додали 9 млн (було 141 млн, стало 150 млн).

⬆️ На Національну академія медичних наук - на майже на 1 млрд (було 4 млрд, стало 4,9 млрд) і, зокрема, на створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами.

⬆️ Збільшили на Національну академію правових наук. На 2,5 млн (було 100 млн, стало 102,5 млн).

👉Додали й кілька нових статей (яких у першому читанні не було) на реставрацію/реконструкцію деяких закладів освіти, серед яких і Львівський національний університет ім. І. Франка (36 млн грн).

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