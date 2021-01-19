В Україні більше не видаватимуть "червоних" дипломів. У МОН пояснили, що буде натомість

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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19 січня 2021

Від 1 січня 2021 року українським випускникам вишів, які мають успіхи у навчанні, не видаватимуть "червоні" дипломи.

Про це йдеться в наказі №1571 Міністерства освіти і науки від 29 грудня 2020 року.

Натомість інформацію про особливі досягнення випускника виш може зазначати в додатку до диплома європейського зразка в шостому розділі "Додаткова інформація", повідомили у МОН.

Вимоги до присудження відзнаки університети визначають самостійно.

Фото: by_ShiShkin/Depositphotos

Раніше студенти отримували дипломи:

  • молодшого бакалавра;
  • молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);
  • бакалавр;
  • бакалавра з відзнакою;
  • магістр;
  • магістра з відзнакою;
  • доктора філософії;
  • доктора філософії європейського зразка;
  • доктора наук.

Тепер видаватимуть такі дипломи:

  • диплом молодшого бакалавра;
  • диплом бакалавра;
  • диплом магістра;
  • диплом доктора філософії/доктора мистецтва;
  • диплом доктора наук.

У дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі "ступінь вищої освіти" вказуватимуть освітньо-кваліфікаційний рівень.

У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, який видається випускникам без громадянства, додатково зазначатимуть рік вступу та повне найменування закладу освіти, до якого людина вступила на початку навчання в Україні.

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