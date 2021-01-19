В Україні більше не видаватимуть "червоних" дипломів. У МОН пояснили, що буде натомість

Від 1 січня 2021 року українським випускникам вишів, які мають успіхи у навчанні, не видаватимуть "червоні" дипломи.
Про це йдеться в наказі №1571 Міністерства освіти і науки від 29 грудня 2020 року.
Натомість інформацію про особливі досягнення випускника виш може зазначати в додатку до диплома європейського зразка в шостому розділі "Додаткова інформація", повідомили у МОН.
Вимоги до присудження відзнаки університети визначають самостійно.
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Раніше студенти отримували дипломи:
- молодшого бакалавра;
- молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);
- бакалавр;
- бакалавра з відзнакою;
- магістр;
- магістра з відзнакою;
- доктора філософії;
- доктора філософії європейського зразка;
- доктора наук.
Тепер видаватимуть такі дипломи:
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії/доктора мистецтва;
- диплом доктора наук.
У дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі "ступінь вищої освіти" вказуватимуть освітньо-кваліфікаційний рівень.
У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, який видається випускникам без громадянства, додатково зазначатимуть рік вступу та повне найменування закладу освіти, до якого людина вступила на початку навчання в Україні.
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