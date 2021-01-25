140 тисяч українців зареєструвалися на пробне ЗНО – це значно менше, ніж минулоріч

Майже 140 тис учасників зареєструвалися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО).
Про це у своєму Telegram, посилаючись на оперативні дані реєстрації, повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.
"За оперативними даними, а пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалося майже 140 тис. осіб.
Остаточні цифри будуть відомі трохи пізніше, коли регіональні центри оцінювання якості освіти оброблять всі платежі", – написав міністр.
Однак вже нині зрозуміло, що це значно менше ніж минулоріч.
Минулого року на пробне тестування було зареєстровано – 218 662 особи, з них 144 тисячі проходили тестування з двох предметів.
|Фото: Depositphotos darknula
Цього року пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.
"Кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест з одного навчального предмета, а також додатково завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома, внести 10–14 квітня свої відповіді до спеціального сервісу, щоб 16 квітня отримати результати пробного ЗНО", – додав міністр освіти.
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