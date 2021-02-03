В очікуванні вакцини від COVID-19: що відбувається у соцмережах українців

Ставлення до вакцинації як методу боротьби з хворобами переживає не найкращі часи в Україні та світі в цілому.

Поширення фейкової інформації про вакцини, цілеспрямовані кампанії з дискредитації вакцинації, поява руху антивакцинаторів привели до сумних наслідків – кількість вакцинованих дорослих і дітей в Україні критично впала і напередодні світової кампанії імунізації робити щеплення від коронавірусу були готові лише 40% українців.

Чималу роль у поширенні антивакцинаторських настроїв та ковід-дисидентства відіграють соціальні мережі.

Лабораторія журналістики суспільного інтересу вирішила дослідити, що українці говорили про вакцину у соцмережах, якою була тональність цієї дискусії та чи посилюється голос антивакцинаторів в той час, як увесь світ готувався до щеплення від COVID-19.

Дослідження 3000 дописів у Facebook, vK, Odnoklassniki, Twitter, YouTube, Telegram провели експерти Центру контент-аналізу.

У вибірку потрапили дописи за жовтень-листопад, що мали найбільше охоплення: 1000 онлайн-публікацій про вакцинацію та вакцину від COVID-19 лідерів думок та великих українських медіа, а також 2000 постів звичайних користувачів.

Якщо ця дискусія залишилася поза вашим "баблом" – ділимося інсайтами дослідження.

Як російська вакцина заглушила істерику антивакцинаторів

Перед новим роком в українських соцмережах домінувала кампанія з просування російської вакцини.

Ця тема тимчасово посунула конспірологію антивакцинаторів та викликала помітну реакцію критиків російського "Спутник V".

Так, серед найбільш обговорюваних тем за досліджуваний період виявили три: про російську вакцину та її нібито клінічну ефективність,

критику тієї самої російської вакцини залежно від політичних уподобань,

ідею розробки вітчизняної вакцини.

Це були найпомітніші інформаційні кампанії у соціальних мережах восени минулого року – напередодні всесвітньої кампанії з вакцинації. На тлі активного просування російської вакцини фейки, теорії змови та загальні антивакцинаторські теми були менш помітними.

Утім, розгін фейків тривав упродовж усього досліджуваного періоду – спеціально для України було запущено кілька з них, зокрема, про нібито тестування американської вакцини на українських військових.

Дослідження також виявило кілька великих історій, що змагалися в інформаційному просторі соціальних мереж.

💉 Перша – про створення української вакцини, тривалий процес роботи над українським препаратом. Історія транслювалася міністром Степановим, президентом Зеленським та розробниками цієї вакцини.

💉 Друга – про створення вакцин на Заході, зокрема Moderna, їх тривалі випробування, відповідальність розробників, які припиняють тестування одразу після появи сигналів, тощо (варто зазначити, що у період проведення дослідження ще не було активного обговорення закупівлі китайської вакцини).

💉 Третя – про "турботу" Медведчука про українців, його намагання забезпечити їх "найкращою російською вакциною".

💉 Четверта – про штучність історії про українську вакцину, використання її у передвиборчих цілях і неможливість втілити цей проєкт у життя.

💉 П’ята – комплекс типових антивакцинаторських наративів про те, що COVID-19 вигадав Білл Гейтс, вакцини містять чіпи і таке інше.

Як показало інше дослідження Лабораторії, таким теоріям довіряє майже третина опитаних українців.

Що писали на тему вакцинації лідери думок

Більшість дописів лідерів думок та медіа щодо вакцини були нейтральними.

Лідери думок, пости яких мали найбільше охоплення, найактивніше обговорювали російську вакцину і ставлення до неї було помітно негативним. Так, дуже популярними були дописи про те, що "російська вакцина небезпечна" (3,2 млн охоплень).

Проросійськи лідери думок були більш емоційними через антивакцинаторство та просування тези про те, що "російська вакцина дієва" (1,4 млн охоплень).

Проросійські лідери думок більш емоційні через антивакцинаторство

та просування російської вакцини.

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Лідери думок писали про таке.

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Також велике охоплення мали публікації лідерів думок про те, що "вакцини дуже очікувані" (1,3 млн), "українська вакцина ефективна" (1,1 млн).

Негативні повідомлення були значно менш популярними: "вакцини можуть бути небезпечними" – 959 тис. охоплень, "вакцини шкідливі" або "неефективні" – в середньому 780 тис. охоплень.

Проросійські медіа та YouTube-"експерти" намагались довести неефективність світових вакцин, їх шкідливість, зокрема, використовуючи неперевірену інформацію та фейки.

На цьому тлі вони, ймовірно, мали би показати ефективність російської вакцини, але часто цей меседж губився за залякуванням людей і формуванням у них упередження проти всякої вакцини від COVID-19.

Ще теми від лідерів думок.

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Дослідження виявило, що в особистих блогах інформація про вакцину часто подавалася неперевіреною, недостовірною та занадто емоційною.

Взагалі, як відмічає Анастасія Коробчук, директорка Центру контент-аналізу, який робив дослідження, тему вакцинації активно використовують у політичних інформаційних кампаніях і це не найкращим чином впливає на дискусію навколо вакцин: негатив щодо окремих урядів чи політиків підважує довіру до вакцинації загалом.

Що писали про вакцинацію популярні пабліки різної тематики

Нейтрально або навіть оптимістично щодо вакцин від COVID-19 писали пабліки з індустрії розваг та туризму.

Наукові та економічні ресурси схвалювали вакцину, а от пабліки, пов'язані з політикою, навпаки.

Негатив у політичних блогах, інформаційних порталах та в аналітиці найчастіше стосувався критики світових вакцин на противагу російській.

В цілому ж, тема вакцини від коронавірусу в найбільш помітних політичних пабліках дуже політизована та переплетена з питанням протистояння з Росією.

Негатив найчастіше був у політичних блогах, інформаційних порталах та в аналітиці.

Фото esthermm/Depositphotos

Щодо пабліків про здоров’я, то вони критикували саме російську вакцину як неефективну.

Пабліки про туризм та індустрію розваг в очікуванні вакцини постили оптимістичні новини про її використання.

YouTube-канали з вибірки, які присвячені науці, так само, як і розважальні, активно підтримували та пропагували вакцину.

Телеграм-канали, присвячені екології, цитували МОЗ та його заяви про розробки української вакцини.

Акаунти, присвячені коронавірусу, в цілому, позитивно висвітлювали тему вакцинації.

Більшість новинних телеграм-каналів нейтрально або позитивно розповідали про вакцини, крім проросійських каналів, які активно рекламували російську вакцину і дуже мало писали про інші.

Що писали про вакцинацію рядові користувачі

Загалом ставлення звичайних користувачів у соцмережах великою мірою формується лідерами громадської думки, і в деяких аспектах повторює їх позицію.

Зокрема, збігається позиція щодо української та російської вакцин.

Порівняно з лідерами думок у дописах звичайних користувачів соцмереж менше негативу, більше позитиву і, відповідно, менше нейтральних постів, що пов’язано з тим, що тут було менше інформаційних повідомлень новинних медіа, і більше особистого ставлення.

При чому, проросійські користувачі значно негативніші до вакцинації: їх критика більш емоційно забарвлена, ніж у проукраїнських.

Проукраїнськи налаштовані користувачі більш емоційні щодо вакцини

і дещо позитивніше до неї ставляться.

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Найбільше охоплення мали пости користувачів такого змісту: "українська вакцина ефективна" (366 тис.), "російська вакцина небезпечна" (299 тис.) та "української вакцини не існує" (189 тис.).

Фейки в соцмережах поширювали переважно проросійськи налаштовані користувачі. За досліджуваний період найбільше охоплення мали пости користувачів про те, що "вакцина – це політичний фактор", "США контролює поставки вакцини в Україну" та "перевіреної вакцини не існує".

Ключові тези рядових користувачів соцмереж.

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Ще теми від рядових користувачів.

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Антидоказові тези найбільше циркулювали серед представників духовенства (на сході країни) та підприємців (на заході), вони частіше поширювали "теорії змови" щодо причин масової вакцинації.

Найбільш поширеними були тези про спробу інфікувати СНІДом через вакцинацію, провести лабораторний експеримент; серед церковників циркулювала теза про Антихриста, що є прямим інформаційним впливом РПЦ в Україні.

Користувачі, які у профілях вказали, що працюють у сфері медицини, освіти, науки, креативних індустрій та IT – переважно фокусувалися на новинах доказової медицини, зі схвальними інтонаціями відстежували процес сертифікації вакцин та апробації.

Абсолютна більшість користувачів, які приділяли увагу вакцинації – як її критиці, так і просуванню – мали традиційні цінності, поширювали у своїй стрічці привітання з релігійними святами, засуджували ЛГБТ, захищали традиційну сім’ю тощо.

При цьому як користувачі з традиційними, так і з модерними цінностями, критикували більше саме російську вакцину, поширювали тези про її неефективність та наводили приклади про захворюваність серед провакцинованих.

Серед користувачів з традиційним світоглядом взагалі більш емоційне сприйняття теми вакцинації, в тому числі більше схвальних відгуків про етапи розробки вакцини і сподівань, що загальна вакцинація дозволить системно вирішити проблему.

У них також почасти має поширення теза антивакцинаторів про глобальний експеримент та універсальні антивакцинаційні теми, які можуть не мати фокусу на конкретній вакцині.

Вони ж використовують прецеденти російської вакцинації як аргумент проти вакцинації загалом.

На заході України люди найбільш негативно налаштовані щодо вакцинації проти коронавірусу.

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Найбільш різнополярно розділились думки в центрі та півночі країни – одні з найбільших показників і підтримки вакцинації, і протесту проти неї.

Найбільше критики вакцинації – в західних областях, однак це переважно критика російської вакцини.

Найбільше схвалення – у Києві та області, оскільки тут впливає комунікація від влади, яка обстоює вакцинацію.

Жінки, як показало дослідження, набагато емоційніше сприймають вакцинацію за чоловіків.

Дискусія про вакцини в основному велася людьми, які активно цікавляться політикою та економікою, часто піднімають відповідні теми у себе в профілі.

Однак люди, що менше залучені в новинний дискурс, були більш емоційними. Конспірологія і фейки були однаковою мірою присутні в обох категоріях, але в першому випадку було більше геополітичних тем – про США, які випробовують вакцину на українцях тощо, а в другому – більш емоційні історії про шкоду вакцинації як такої.

Що писали про вакцинацію у соцмережах популярні медіа

У досліджуваний період медіа в соцмережах помітно "агітували" проти вакцин, і слабко – за вакцинацію.

Найпомітнішими були тези про російську вакцину та її небезпеку, що показує значний інформаційний вплив російських медіа на українських користувачів через соцмережі.

Тези за вакцинацію, які поширювались через медіа, мали помітно менше охоплення аудиторії, були слабше помітні в соцмережах. За вакцинацію агітували окремі телеграм-канали, в тому числі урядові, та деякі блогери.

Популярні медіа в соцмережах помітно "агітували" проти вакцин.

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Мережею, що дає найбільше охоплення в темі, є Telegram, тут же помітне поширення найбільшої кількості позитиву через заяви офіційних осіб, зокрема щодо української вакцини, та планів щодо вакцинації загалом.

Найбільшу кількість фейків поширювали в російських мережах – Однокласнікі та Vk, також чимало – у Facebook і Telegram.

У яких соцмережах було найбільше фейків.

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Негатив у YouTube був пов’язаний з виступами блогерів, що проводять аналіз політичних новин і ситуацій в країні та світі і критикують вакцини, а також з блогами антивакцинаторів, які агітують проти всякої вакцини.

Несподіваним відкриттям дослідження стали маловідомі Telegram або YouTube-канали, пости яких мали величезне охоплення в темі вакцинації. Такі ресурси не звикли відповідати за достовірність інформації і тому часто містили викривлені повідомлення чи маніпуляції.

Водночас, дослідження чітко показало вплив популярних медіа-каналів на контент користувачів соцмереж. Саме від поширення вичерпної, збалансованої та перевіреної інформації щодо кампанії імунізації від COVID-19 у традиційних та цифрових медіа може залежати готовність українців робити щеплення.

Інна Борзило, експертка Лабораторії журналістики суспільного інтересу, спеціально для УП Життя

Титульне фото rafapress/Depositphotos

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