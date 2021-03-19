Підписники 8-річної блогерки у дивний спосіб вирішили привернути увагу дитячого омбудсмена

Під постами уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби у соцмережі Instagram нині рясніють десятки коментарів з емоджі у формі рожевої квіточки.

Це підписники 8-річної моделі Мілани Маханець, яка в соцмережах розповідала про свої стосунки з 13-річним блогером, вирішили "зафлудити" дитячого омбудсмена.

Все відбувається з подачі акаунту дівчинки.

Спершу на сторінці Мілани з'явився скріншот, де видно, що з її сторінки написали повідомлення Кулебі із закликом зустрітися.

Скріншот зі сторінки в Instagram

На сторінку дитячого омбудсмена за посиланням дівчинки перейшло понад 40 тисяч користувачів.

Згодом у сторіс з'явився також заклик до прихильників з проханням "зафлудити" сторінку Кулеби у коментарях, щоб привернути увагу.

Варто зауважити, що сторінку дівчинки веде її мама Дарія Маханець, яку викликали на допит після відкриття провадження за "розбещення неповнолітніх".

Скріншот зі сторінки в Instagram

Тепер під публікаціями дитячого омбудсмена коментарі виглядають так:

Скріншот зі сторінки в Instagram

На своїй сторінці у Facebook дитячий омбудсмен обурився, що дорослі можуть маніпулювати дітьми заради власних інтересів.

"На жаль, дорослі часто продовжують маніпулювати дітьми у своїх власних інтересах. У тому числі відправляючи повідомлення зі сторінок дітей.

Я дуже сподівався, що те обурення суспільства, яке викликала історія з використанням дітей у створенні контенту, який може негативно вплинути на їх психоемоційний розвиток, призведе до усвідомлення батьками загроз і небезпек, на які вони наражають власних дітей", – написав Кулеба.

У наступні публікації він також додав, що акаунти юних блогерів заблокували у соціальній мережі LIKEE.

"Надійшло повідомлення від офіційного представника мережі, що вони обурені таким контентом.

Вважаю, що всі соціальні мережі, якими користуються діти, мають ретельніше ставитися до того контенту, який в них є", – додав омбудсмен.

Раніше у соцмережах спалахнув скандал через стосунки дітей та їхні відверті фото і відео з поцілунками.

Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів, щоб ті розібралися у ситуації.

Згодом поліція відкрила кримінальне провадження щодо відвертих публікацій в соцмережах.

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