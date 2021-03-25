Найдешевше в Європі: дослідники порахували, скільки коштує щастя в Україні

В Україні "ціна щастя" найнижча серед усіх європейських країн – 11 301 долар (≈ 315 780 гривень) на рік.

Ця цифра – не річний дохід, необхідний для щастя в країні, а точка насичення – сума, при якій ви досягли максимальної якості життя, а гроші більше не можуть зробити вас щасливішими.

Її вирахувала американська компанія Expensivity, яка досліджує персональні фінанси. Аналіз розроблений на основі даних Світового банку про купівельну спроможність валюти і вартість життя у різних країнах.

Нагадаємо, середня заробітна плата в Україні у січні 2021 склала 12 337 гривень ≈ 441 долар. На рік – це приблизно 5 300 доларів.

До України дуже близька за показниками Грузія. У цій країні ціна щастя коштує 11 566 доларів.

Ціни щастя у Європі

Найдорожче щастя коштує на Бермудських островах – 143 933 доларів рік. В Австралії ця цифра становить 135 321 доларів. В Ізраїлі – 130 457 доларів . На четвертому місці Швейцарія посідає перше місце в Європі з ціною 128 969 доларів.

Країна, де щастя є найдешевшим – Суринам – колишня голландська колонія на північно-східному плечі Південної Америки. Тут 6 799 доларів – це точка фінансового насичення для щастя.

У Європі Велика Британія (91 940 доларів) поступається в рейтингу Норвегії (114 147 доларів), а також Швейцарії, Ісландії, Голландії, Бельгії, Ірландії, Люксембургу, Австрії, Данії, Швеції і Фінляндії. Країною в Азії з найнижчою ціною щастя є Киргизстан – 8 997 доларів.

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