Що означають 50 гривень для людей та тварин, які потребують допомоги

Анна Руда спеціально для УП.Життя
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29 березня 2021

За 50 гривень в столичному супермаркеті можна купити одне авокадо, з якого до сніданку вийде непоганий гуакамоле. 

Вистачить на фільтр в модному місці і ледве на таксі з центру до Лівобережної. 

Така дрібна, майже непомітна сума для банківської карти, яку зазвичай ніяково відправляти кому-небудь на допомогу тим, кому вона дійсно потрібна.

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10, 20, 50 або цілих 100 гривень неважливо як розцінить цю суму фінансовий критик в нашій голові: багато чи мало, потрібно ще або вистачить, а чи достатньо цього? 

Наша відповідь так, досить. 50 гривень вистачить для того, щоб забезпечити їжею на цілий тиждень дідуся, зігріти в -10°C бездомного, подбати про кинутого собаку або відвезти дитину-сироту на урок в освітній центр. 

Про те, як навіть незначна сума грошей може змінити життя людей, що потребують допомоги, нам розповіли представники благодійних фондів, які щодня допомагають їм обідами, ліками, психологічною підтримкою і вірою в те, що жити можна по-іншому. Краще, ніж їм здавалося до цього моменту.

ТІНА МИХАЙЛОВСЬКА

співзасновниця та керівниця БФ "Життєлюб":

Тіна Михайловська, БФ "Життєлюб"

Люди чомусь переконані, що 20, 50 або 100 гривень нікому не допоможуть. 

Для звичайної людини 50 грн це чашка кави. Проте, навіть на каву не завжди цього вистачить. 

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Тому нам набагато легше спілкуватися з нашими донорами аналогіями. Наприклад, 50 гривень в нашому розвезенні продуктових наборів це гречка на тиждень для Ба. 

Найкорисніше для нашого фонду, як і для багатьох інших, це регулярний внесок на щомісячній основі. Це дає можливість планувати свою діяльність і не залежати від зовнішніх факторів. 

Наприклад, в разі регулярної підписки людини на благодійність, ми знаємо яку суму точно отримаємо в цьому місяці. У нас є від чого відштовхуватися. 

Це як підписка на Netflix. Ви просто натискаєте Subscribe і забуваєте про це, а система щомісяця знімає 50, 100 гривень або іншу зручну для вас суму.

50 гривень для Ба і Де це: 

  • їжа на 4 дні;
  • маски і рукавички на два тижні, щоб вони могли дозволити собі кілька разів прогулятися по вулиці і мінімізувати ризики зараження; 
  • ліки на 3 дні (звичайно, це вкрай узагальнено, тому що у кожного різні потреби).

МАРІЯ АРТЕМЕНКО

засновниця і керівниця благодійного фонду "Клуб Добродіїв":

Марія Артеменко, "Клуб Добродіїв"

Лише 10-20% випускників дитячих будинків стають успішними в житті. Найчастіше, вони відірвані від реальності і не знають багатьох базових речей, що здаються нам звичними.

Але завдяки доступу до знань, системної підтримки дорослими та можливості забезпечити себе базовими речами для проживання, діти-сироти підвищують свої шанси на успіх.

Я переконана, маленької або великої допомоги не буває, вона або є або її немає. Ми давно пережили часи коли благодійність була привілеєм багатих, зараз благодійність це привілей адекватної сучасної людини!

50 гривень для цих дітей:

  • це шкільний щоденник, який надихне дитину на нові знання у школі і який їй, на жаль, не можуть купити батьки;
  • одна безпечна поїздка для дитини-сироти на урок в рамках освітніх курсів "Клубу Добродіїв";
  • гарнір на вечерю чи обід дитини, чия родина опинилась на межі виживання через пандемію.

Крім того, 50 гривень це підтримка і натхнення для всієї команди і спільноти "Клубу Добродіїв" продовжувати і не зупинятись створювати дива для дітей, які цього потребують! – додає Марія Артеменко. 

ОЛЕКСАНДРА МЕЗІНОВА

засновниця притулку для бездомних тварин "Сіріус":

Олександра Мезінова, "Сіріус"

Велика справа складається з маленьких частин. Кожні 2, 5, 10 або 20 гривень дають нам можливість допомагати і рятувати тварин кожен день. 

Зазвичай люди, які відправляють нам пару гривень, віддають останнє, що у них є. Лише для того, щоб допомогти нам і підтримати наш притулок.

Найнеймовірніші емоції ми відчуваємо, коли ми отримуємо дзвінки від людей похилого віку, що побачили відео з нашими підопічними, і запитують як можуть нам допомогти. У цей момент ти розумієш, що людина, яка сама потребує допомоги, намагається врятувати інших тих, хто залишився на вулиці через байдужість інших. Це дуже цінно. 

Тому, не має значення який саме ви робите внесок. Головне те, що відбувається у вас в душі в цей момент.

50 гривень для тварини в притулку це:

  •  два ситих дні для котика.

SUKA ZHIZN

автор і засновник благодійного проєкту Suka Zhizn: 

Suka Zhizn – анонімний благодійний проект з публічною звітністю

Кожне пожертвування це інструмент для благодійної організації, яка допомагає їй вирішувати багато завдань. Це дозволяє нам змінювати життя людей. 

Іноді одна пара рукавичок може дати безпритульному можливість не мерзнути і працювати двірником. В результаті це принесе йому дохід і можливість орендувати тимчасове житло. 

Просто знайте, що кожна гривня і будь-яка сума це вже допомога, а допомога вона безцінна.

50 гривень для бездомної людини це: 

  • гарячий обід;
  • можливість дістатися в транспорті до пункту обігріву на кілька днів; 
  • пара сухих рукавичок і шкарпеток.

Соціальна ініціатива Social Monday націлена саме на це дати зрозуміти, що будь-яка сума важлива. 

Український малий бізнес об'єднався, щоб по понеділках перераховувати 50 гривень з кожного проданого товару або послуги в той чи інший фонди.

Команда проєкту та партнери-бізнеси зробили все за вас: тепер не потрібно обирати фонд, перевіряти звітність, шукати реквізити і витрачати багато часу по понеділках ви просто робите звичні для себе покупки або обираєте звичну послугу, а бізнес перераховує пожертвування до фонду за вас.

Бізнеси, які підтримали ініціативу можна знайти тут

Анна Руда, спеціально для УП.Життя

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