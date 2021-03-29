За 50 гривень в столичному супермаркеті можна купити одне авокадо, з якого до сніданку вийде непоганий гуакамоле.

Вистачить на фільтр в модному місці і ледве – на таксі з центру до Лівобережної.

Така дрібна, майже непомітна сума для банківської карти, яку зазвичай ніяково відправляти кому-небудь на допомогу – тим, кому вона дійсно потрібна.

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10, 20, 50 або цілих 100 гривень – неважливо як розцінить цю суму фінансовий критик в нашій голові: багато чи мало, потрібно ще або вистачить, а чи достатньо цього?

Наша відповідь – так, досить. 50 гривень вистачить для того, щоб забезпечити їжею на цілий тиждень дідуся, зігріти в -10°C бездомного, подбати про кинутого собаку або відвезти дитину-сироту на урок в освітній центр.

Про те, як навіть незначна сума грошей може змінити життя людей, що потребують допомоги, нам розповіли представники благодійних фондів, які щодня допомагають їм обідами, ліками, психологічною підтримкою і вірою в те, що жити можна по-іншому. Краще, ніж їм здавалося до цього моменту.

ТІНА МИХАЙЛОВСЬКА

співзасновниця та керівниця БФ "Життєлюб":

Тіна Михайловська, БФ "Життєлюб"

– Люди чомусь переконані, що 20, 50 або 100 гривень нікому не допоможуть.

Для звичайної людини 50 грн – це чашка кави. Проте, навіть на каву не завжди цього вистачить.

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Тому нам набагато легше спілкуватися з нашими донорами аналогіями. Наприклад, 50 гривень в нашому розвезенні продуктових наборів – це гречка на тиждень для Ба.

Найкорисніше для нашого фонду, як і для багатьох інших, – це регулярний внесок на щомісячній основі. Це дає можливість планувати свою діяльність і не залежати від зовнішніх факторів.

Наприклад, в разі регулярної підписки людини на благодійність, ми знаємо яку суму точно отримаємо в цьому місяці. У нас є від чого відштовхуватися.

Це як підписка на Netflix. Ви просто натискаєте Subscribe і забуваєте про це, а система щомісяця знімає 50, 100 гривень або іншу зручну для вас суму.

50 гривень для Ба і Де це: їжа на 4 дні;

маски і рукавички на два тижні, щоб вони могли дозволити собі кілька разів прогулятися по вулиці і мінімізувати ризики зараження;

ліки на 3 дні (звичайно, це вкрай узагальнено, тому що у кожного різні потреби).

МАРІЯ АРТЕМЕНКО

засновниця і керівниця благодійного фонду "Клуб Добродіїв":

Марія Артеменко, "Клуб Добродіїв"

– Лише 10-20% випускників дитячих будинків стають успішними в житті. Найчастіше, вони відірвані від реальності і не знають багатьох базових речей, що здаються нам звичними.

Але завдяки доступу до знань, системної підтримки дорослими та можливості забезпечити себе базовими речами для проживання, діти-сироти підвищують свої шанси на успіх.

Я переконана, маленької або великої допомоги не буває, вона або є або її немає. Ми давно пережили часи коли благодійність була привілеєм багатих, зараз благодійність – це привілей адекватної сучасної людини!

50 гривень для цих дітей: це шкільний щоденник, який надихне дитину на нові знання у школі і який їй, на жаль, не можуть купити батьки;

одна безпечна поїздка для дитини-сироти на урок в рамках освітніх курсів "Клубу Добродіїв";

гарнір на вечерю чи обід дитини, чия родина опинилась на межі виживання через пандемію.

Крім того, 50 гривень – це підтримка і натхнення для всієї команди і спільноти "Клубу Добродіїв" продовжувати і не зупинятись створювати дива для дітей, які цього потребують! – додає Марія Артеменко.

ОЛЕКСАНДРА МЕЗІНОВА

засновниця притулку для бездомних тварин "Сіріус":

Олександра Мезінова, "Сіріус"

– Велика справа складається з маленьких частин. Кожні 2, 5, 10 або 20 гривень дають нам можливість допомагати і рятувати тварин кожен день.

Зазвичай люди, які відправляють нам пару гривень, віддають останнє, що у них є. Лише для того, щоб допомогти нам і підтримати наш притулок.

Найнеймовірніші емоції ми відчуваємо, коли ми отримуємо дзвінки від людей похилого віку, що побачили відео з нашими підопічними, і запитують як можуть нам допомогти. У цей момент ти розумієш, що людина, яка сама потребує допомоги, намагається врятувати інших – тих, хто залишився на вулиці через байдужість інших. Це дуже цінно.

Тому, не має значення який саме ви робите внесок. Головне – те, що відбувається у вас в душі в цей момент.

50 гривень для тварини в притулку це: два ситих дні для котика.

SUKA ZHIZN

автор і засновник благодійного проєкту Suka Zhizn:

Suka Zhizn – анонімний благодійний проект з публічною звітністю

– Кожне пожертвування – це інструмент для благодійної організації, яка допомагає їй вирішувати багато завдань. Це дозволяє нам змінювати життя людей.

Іноді одна пара рукавичок може дати безпритульному можливість не мерзнути і працювати двірником. В результаті це принесе йому дохід і можливість орендувати тимчасове житло.

Просто знайте, що кожна гривня і будь-яка сума – це вже допомога, а допомога – вона безцінна.

50 гривень для бездомної людини це: гарячий обід;

можливість дістатися в транспорті до пункту обігріву на кілька днів;

пара сухих рукавичок і шкарпеток.

Соціальна ініціатива Social Monday націлена саме на це – дати зрозуміти, що будь-яка сума важлива.

Український малий бізнес об'єднався, щоб по понеділках перераховувати 50 гривень з кожного проданого товару або послуги в той чи інший фонди.

Команда проєкту та партнери-бізнеси зробили все за вас: тепер не потрібно обирати фонд, перевіряти звітність, шукати реквізити і витрачати багато часу – по понеділках ви просто робите звичні для себе покупки або обираєте звичну послугу, а бізнес перераховує пожертвування до фонду за вас.

Бізнеси, які підтримали ініціативу можна знайти тут.

Анна Руда, спеціально для УП.Життя

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