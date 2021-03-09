Що таке ретроградний Меркурій і чому пандемія знову змусила говорити про нього весь світ 

"Не купуйте нової техніки!", "Не підписуйте контрактів!", "Не починайте нову роботу!" – такі поради кілька разів на рік вриваються в інтернет-простір навіть тих, хто максимально далекий від теми космосу.

Це поради астрологів на час, поки планета Меркурій перебуває в ретроградному русі.

Оскільки пандемія незвично ламає плани усіх, то в існування вищого зв'язку між планетами і людьми починають вірити найбільші скептики.

Звісно, справжні вчені кажуть, що "ретроградний рух" Меркурія – це не більше, аніж оптична ілюзія, а усі поради про те, щоби підлаштовувати свій рух у житті під рух планети в космосі – це "породження нашої глупоти".

Наразі жодні дослідження не показали кореляції між поведінкою планет і людей на Землі.

"Українська Правда. Життя" поговорила про людину, Сонце і Меркурій з: найвідомішою американською астрологинею Сюзаною Мілер , засновницею популярного сайту Astrology Zone;

, засновницею популярного сайту Astrology Zone; науковим співробітником відділу астромерії і космічної геодинаміки Головної астрономічної обсерваторії НАН України Михайлом Лашком.

Також цитуватимемо відому астрологиню Чані Ніколас, тому що з її астрологічного додатку Chani починають свій ранок мільйони молодих людей в англомовному світі.

Астрологія – фальшива, але дуже популярна

Ви вже смієтеся над ідеєю тексту про ретроградний Меркурій?

Інвестори, які вкладають мільйони доларів у астрологічні стартапи, мабуть, також скептично ставляться до аргументів астрології, але не до її популярності, яка продовжує зростати на тлі пандемії коронавірусу.

За інформацією оглядачів Business Insider, у 2019 році чиста виручка від таких додатків становила $40 мільйонів, а в 2020 році популярність астрології тільки зросла.

За даними Google, пошукові запити англійською мовою "карта народження", "астрологія" у 2020 році досягли свого 5-річного піку. Українською чи російською популярність таких запитів також зростала, але не так стрімко.

Не треба вірити в астрологію, щоби не помітити її впливу на свідомість, життєві плани та спосіб життя мільйонів людей.

Надто ж, коли Меркурій починає свій ретроградний рух.

Що насправді відбувається в космосі?

Меркурій – найближча до Сонця планета, яка обертається навколо нього за 88 днів.

Це набагато швидше, аніж це може зробити Земля, якій для такої подорожі потрібно 365 днів.

"Через те, що меркуріанський рік набагато коротший за земний, Меркурій встигає обійти Сонце 4 рази за той самий час, що Земля лише один", – пояснює астроном Михайло Лашко.

Меркурій – найближча до Сонця планета, яка обертається навколо нього за 88 днів.

Фото Shad.off/Depositphotos

Поговоримо тепер про напрямок руху Меркурія.

Хоча український вчений зауважує, що зміна напрямків руху – не лише унікальна здатність Меркурія.

По суті, усі планети рухаються проградно, але в залежності від точки спостереження може виглядати, що час від часу вони змінюють напрямок руху на ретроградний.

"Ретроградний – це переміщення планети в напрямку обертання небесної сфери: зі сходу на захід, а проградний – навпаки: із заходу на схід", – пояснює науковець.

Так, марсоход американського космічного агентства NASA Perseverance, який нещодавно прибув на Марс, зможе звідти фіксувати ретроградний рух Землі. Це оптична ілюзія: видається, ніби планета рухається назад.

Ретроградний Меркурій з точки зору астрології

Аби уявити, як це відбувається, Чані Ніколас радить згадати, як ви їдете автівкою по двохсмуговій дорозі в одному напрямку.

"Спочатку ви їдете на одній швидкості, а потім інша автівка вас переганяє, але ви раптово йдете на обгін. Згадайте, як виглядає ця машина з вашого вікна? Виглядає, ніби вона дає назад", – розповідає астрологиня.

Астрологиня Сюзана Мілер іде далі і пояснює, як цей момент розуміє астрологія: "Коли Меркурій проноситься повз Землю, він подібний до поїзда, що пролітає повз, створюючи потужний турбулентний порив вітру на своєму шляху.

Саме цю турбулентність і руйнування відчуваємо ми на Землі в повсякденному житті".

На що впливає ретроградний Меркурій? Погляд астролога

"В астрології ми завжди віримо в правило: "Що вверху, те і внизу".

Тобто ми маємо на увазі, що існує залежність між орбітами на небі та діяльністю людини тут, на Землі.

Ця ідея охоплює всю астрологію і є дуже гарною концепцією, про яку слід пам’ятати", – пояснює основну ідею Сюзан Мюлер.

На думку астрологів, сфери життя, якими керує Меркурій, це усі типи комунікації: 💥 говоріння, 💥 навчання, 💥 читання, 💥 редагування, 💥 дослідження, 💥 переговори, 💥 купівля і продаж, 💥 контракти і будь-які угоди, 💥 важливі документи, наприклад, книги та курсові, 💥 договори оренди.

Меркурій керує усіма типами комп'ютерних кодів, а також "опікується" подорожами та доставкою.

"Відповідно, поки Меркурій сповільнюється у своєму ретроградному русі, діяльність, якою він керує, не має можливості функціонувати під впливом активної планети.

Тож очікуйте відповідного затишшя", – зауважує Сюзан Мюлер.

Що астрологи не радять робити під час ретроградного Меркурія?

"Не робіть важливих рухів, коли Меркурій ретроградний, – радить астрологиня.

В цей час важко отримати рішення від інших людей, а навіть, якщо вони дадуть вам згоду на щось у цей час, то їх рішення може змінитися одразу після того, як Меркурій змінить напрям свого руху".

Короткі поради від Сюзан Мюлер, що варто відкласти, поки Меркурій ретроградний:

🔸 Усе, що стосується комунікацій, краще не починати в цей період. Наприклад, запуск нової рекламної кампанії чи випуск нового журналу.

🔸 Також ретроградний період – не найкращий час для підписання нових контрактів.

Те саме стосується усних домовленостей. І справа не в тому, що люди, з якими ви маєте справу, двоякі. Просто навіть вони не можуть передбачити, якими будуть умови потім.

🔸 Не плануйте пластичних операцій.

Звісно, це не стосується операцій, які не можна відкласти, але випадки з пластичною хірургією краще перенести на інший період.

🔸 Оскільки пошта – це також частина комунікації, будьте дуже обережні з відправкою важливих документів.

Не робіть важливих рухів, коли Меркурій ретроградний – радять астрологи

🔸 В цей період існують дуже великі збої в розумінні людей один одного.

Тож, коли ваш клієнт миттєво змінює напрямок проекту, не бійтеся резюмувати те, що він сказав, ще раз.

Робіть усе можливе, щоби переконатися у тому, що ви вірно розумієте один одного.

🔸 Періоди ретроградного Меркурія відомі тим, що відбуваються збої в роботі комп'ютерів, побутової техніки та інших електронних гаджетів.

Тому зробіть резервну копію інформації до того, як настане період ретроградного Меркурія.

🔸 Меркурій також керує торгівлею та комерцією, тому період, коли ця планета в ретроградному стані, не найкращий час для важливої купівлі чи продажу квартири.

Чи вірять науковці у те, що небесні тіла мають вплив на людину?

Ні.

Тому, у що вірять мільйони людей в усьому світі, немає ніякого доказового пояснення.

"Це вигадка астрологів. Це повна маячня і не наука. Це породження нашої глупоти", – каже український астроном Михайло Лашко.

"Є три випадки, коли небесні тіла мають на нас вплив.

Сонце. Кожна людина відчуває сонячну активність, це без сумніву. Крім того, є метеочутливі люди, яким може ставати погано від магнітних бурь, наприклад.

Місяць. Людина на 60% складається з води, тому може відчувати припливи і відпливи, якими керує Місяць.

Небесне тіло, яке впаде на Землю. Наприклад, кілометровий астероїд, якщо впаде на Землю, тоді це буде явний вплив на людину.

Усе решта – ні в якому разі немає впливу на людину", – пояснює астроном.

Астрологиня Чані Ніколас на насмішки і недовіру до астрології від науковців чи "невіруючих" завжди відповідає, що "ненавидіти астрологію – пуста трата часу, тому що ми тут не для того, аби нашкодити людям".

Дати, коли життєві невдачі можна буде пояснювати ретроградним Меркурієм:

2021

30 січня – 20 лютого;

29 травня – 22 червня;

27 вересня – 18 жовтня.

2022

14 січня – 3 лютого;

10 травня – 2 червня;

9 вересня – 2 жовтня;

29 грудня – 18 січня 2023.

2023

21 квітня – 14 травня;

23 серпня – 15 вересня;

13 грудня – 1 січня.

Софія Кочмар-Тимошенко, УП.Життя

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