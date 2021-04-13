Троє японських політиків "завагітніли", щоб відчути складність робочих буднів жінок

Наталія Притуляк
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13 квітня 2021

Троє японських законодавців одягли на себе семикілограмові жакети з великим животом. 

Таким чином чоловіки хотіли на власному прикладі зрозуміти усю складність робочих буднів вагітних жінок. 

Ініціювала такий експеримент керівниця Молодіжного підрозділу Ліберально-демократичної партії Карен Макісіма 8 квітня. Про це пише японське видання The Mainichi

Представниця партії, політикиня Такако Судзукі уточнює, що згідно з умовами експерименту, три члени законодавчого органу країни – Палати представників – Масанобу Огура, Норікадзу Сузукі і Такасі Фудзівара, мали два дні ходити у важкій жилетці. 

 Фото: MASANOBU OGURA

Політики повинні були в ній спати, ходити на роботу, купувати все необхідне у магазині та займатися хатніми справами. 

"Я зрозумів, що такі буденні рухи, як встати та сісти, даються важко", – поділився враженнями Огура після того, як одягнув семикілограмовий жилет. 

Після 24-годинного експерименту чиновники зізналися, що додаткова вага їх неабияк обтяжує, живіт заважає ходити, обертатися, нахилятися і робити багато рухів. Тож вони дійшли висновку, що необхідно полегшити життя вагітних японок. 

У свою чергу консультантка з питань кар'єри Асака Ніхару такий експеримент назвала "спектаклем" і закликала політиків краще розробити спеціальну програму з правильного харчування для вагітних жінок. 

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