Троє японських політиків "завагітніли", щоб відчути складність робочих буднів жінок

Троє японських законодавців одягли на себе семикілограмові жакети з великим животом.
Таким чином чоловіки хотіли на власному прикладі зрозуміти усю складність робочих буднів вагітних жінок.
Ініціювала такий експеримент керівниця Молодіжного підрозділу Ліберально-демократичної партії Карен Макісіма 8 квітня. Про це пише японське видання The Mainichi.
Представниця партії, політикиня Такако Судзукі уточнює, що згідно з умовами експерименту, три члени законодавчого органу країни – Палати представників – Масанобу Огура, Норікадзу Сузукі і Такасі Фудзівара, мали два дні ходити у важкій жилетці.
|Фото: MASANOBU OGURA
Політики повинні були в ній спати, ходити на роботу, купувати все необхідне у магазині та займатися хатніми справами.
"Я зрозумів, що такі буденні рухи, як встати та сісти, даються важко", – поділився враженнями Огура після того, як одягнув семикілограмовий жилет.
Після 24-годинного експерименту чиновники зізналися, що додаткова вага їх неабияк обтяжує, живіт заважає ходити, обертатися, нахилятися і робити багато рухів. Тож вони дійшли висновку, що необхідно полегшити життя вагітних японок.
У свою чергу консультантка з питань кар'єри Асака Ніхару такий експеримент назвала "спектаклем" і закликала політиків краще розробити спеціальну програму з правильного харчування для вагітних жінок.
妊婦体験ジャケットを着けて、一晩が経ちました。お腹の圧迫感が強くて良く寝れませんでした。寝返りを打てなかったので、体が痛みます。私は一晩だけですが、実際の妊婦の方はこれが数か月続くと思うと...。— 小倉まさのぶ（衆議院議員） (@masanobu_ogura) April 9, 2021
家でも、風呂掃除、爪切りなどのいつも当たり前に行っている事でも難儀しました。 pic.twitter.com/Af7D7X03ym
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