У Києві чоловіка посадили за ґрати за домашнє насильство над дружиною

У Києві 41-річний чоловік отримав реальне покарання за домашнє насильство над дружиною.

Його було засуджено до одного року позбавлення волі.

Зазначається, що чоловік систематично вчиняв фізичне та психологічне насильство.

Про інцидент повідомили у Київській міській прокуратурі.

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"Установлено, що чоловік систематично застосовував фізичне насильство відносно дружини, ображав її нецензурними словами, залякував та принижував, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Проте, накладені адміністративні санкції не вплинули на чоловіка та не змінили його поведінку", – повідомляють в прокуратурі.

Голосіївський районний суд міста Києва визнав обвинуваченого винним за статтею 126-1 Кримінального кодексу України.

Чоловіка взяли під варту одразу у залі суду.

Як розпізнати емоційне насильство у стосунках, читайте за посиланням.

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