Скільки українців одружилися та розлучилися від початку року 

Від початку року українці уклали в п'ять з половиною разів більше шлюбів, ніж розлучень.
Зокрема протягом січня-березня 2021 року одружилося 37 120 пар молодят.
А кількість розірваних шлюбів за перший квартал року склала 6 724.
Ці дані були зафіксовані органами державної реєстрації актів цивільного стану, розповідають в Міністерстві юстиції.
|Фото IgorTishenko/Depositphotos
За цей період було також складено 67 932 актових записи про народження малюків.
Нагадаємо, що українці й раніше активно одружувалися під час карантину.
Наприклад, у 2020 році протягом 7 місяців обмежень в Україні встигли одружитися понад 100 тисяч пар.
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