Скільки українців одружилися та розлучилися від початку року 

Дарія Поперечна УП.Життя
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26 квітня 2021

Від початку року українці уклали в п'ять з половиною разів більше шлюбів, ніж розлучень. 

Зокрема протягом січня-березня 2021 року одружилося 37 120 пар молодят.

А кількість розірваних шлюбів за перший квартал року склала 6 724.

Ці дані були зафіксовані органами державної реєстрації актів цивільного стану, розповідають в Міністерстві юстиції. 

 Фото IgorTishenko/Depositphotos

За цей період було також складено 67 932 актових записи про народження малюків. 

Нагадаємо, що українці й раніше активно одружувалися під час карантину. 

Наприклад, у 2020 році протягом 7 місяців обмежень в Україні встигли одружитися понад 100 тисяч пар.

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