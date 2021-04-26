Скільки українців одружилися та розлучилися від початку року

Від початку року українці уклали в п'ять з половиною разів більше шлюбів, ніж розлучень.

Зокрема протягом січня-березня 2021 року одружилося 37 120 пар молодят.

А кількість розірваних шлюбів за перший квартал року склала 6 724.

Ці дані були зафіксовані органами державної реєстрації актів цивільного стану, розповідають в Міністерстві юстиції.

Фото IgorTishenko/Depositphotos

За цей період було також складено 67 932 актових записи про народження малюків.

Нагадаємо, що українці й раніше активно одружувалися під час карантину.

Наприклад, у 2020 році протягом 7 місяців обмежень в Україні встигли одружитися понад 100 тисяч пар.

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