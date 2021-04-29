Аспірантці, яка заявила про хабарі, МОН дозволило захиститися в іншому виші

Міністерство освіти і науки розслідує "справу" із недопуском до захисту дисертації львівської журналістки Олесі Яремчук та запропонувало їй захиститися в іншому виші.

Свою історію про те, як їй відмовили у захисті через те, що вона не заплатила хабарі, Яремчук розповіла у матеріалі для "Української правди. Життя".

Текст журналістки став віральним та підняв хвилю обурень у соцмережах. Його прочитали майже 100 тис. людей. У результаті – дійшов і до міністра.

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"Щойно завершила розмову з міністром освіти та науки. Він повідомив, що мою "справу" вже розслідують. Він сам розмовляв з головою вченої ради, де я пробувала захиститись.

Мені ж міністерство готове надати можливість захиститись в іншій раді, попри те, що я "пропустила дедлайн" подання оголошення", – розповіла Яремчук на своїй сторінці у Facebook.

За словами журналістки, раду, яка не допустила її до захисту, перевірятимуть.

Водночас у коментарях під постом Яремчук радять "не піддаватися на цей піар", бо на ній "просто хочуть заробити іміджеві бали".

Олеся Яремчук. Фото із її Facebook

У свою чергу Яремчук зазначила, що ще не вирішила, чи піде повторно на захист.

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"По-перше, не маю на це емоційного ресурсу. По-друге, можливо, мені краще захиститись в Австрії чи Німеччині. Міністр просто сказав, що така можливість є",– додала журналістка.

Нагадаємо, журналістка Олеся Яремчук хотіла захистити кандидатську дисертацію, але не змогла, бо її не допустили до захисту та, за її словами, вимагали хабарі для експертів, які перевіряли роботу.

Яремчук навіть вибрала університет, у якому для захисту потрібно було заплатити чималеньку суму – але офіційно, через касу. Проте згодом виявилося, що це далеко не всі "витрати", які на неї чекають.

Текст, у якому Яремчук описала свої поневіряння, набув значного розголосу і в Україні навіть створили платформу про корупцію в освіті.

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