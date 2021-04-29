Міністерство освіти і науки розслідує "справу" із недопуском до захисту дисертації львівської журналістки Олесі Яремчук та запропонувало їй захиститися в іншому виші.
За словами Яремчук, у захисті відмовили через те, що вона не заплатила хабарі.
Про це журналістка повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Щойно завершила розмову з міністром освіти та науки. Він повідомив, що мою "справу" вже розслідують. Він сам розмовляв з головою вченої ради, де я пробувала захиститись.
Мені ж міністерство готове надати можливість захиститись в іншій раді, попри те, що я "пропустила дедлайн" подання оголошення", – розповіла Яремчук.
|Олеся Яремчук. Фото із її Facebook
За словами журналістки, раду, яка не допустила її до захисту, перевірятимуть.
Водночас у коментарях під постом Яремчук радять "не піддаватися на цей піар", бо на ній "просто хочуть заробити іміджеві бали".
У свою чергу Яремчук зазначила, що ще не вирішила, чи піде повторно на захист.
"По-перше, не маю на це емоційного ресурсу. По-друге, можливо, мені краще захиститись в Австрії чи Німеччині. Міністр просто сказав, що така можливість є",– додала журналістка.
Нагадаємо, на "Українській правді. Життя" вийшов репортаж Олесі Яремчук, де вона описала процес роботи над дисертацією, а також те, як її не допустили до захисту та вимагали хабарі для експертів, які перевіряли роботу.
Текст набув значного розголосу і в Україні навіть створили платформу про корупцію в освіті.
Історія Олесі Яремчук: "Вклонися, дитино: чи можна захистити дисертацію без хабарів та фуршетів?"
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