Аспірантці, яка не змогла подати дисертацію через хабарі, МОН дозволило захиститися в іншому виші

Міністерство освіти і науки розслідує "справу" із недопуском до захисту дисертації львівської журналістки Олесі Яремчук та запропонувало їй захиститися в іншому виші.

За словами Яремчук, у захисті відмовили через те, що вона не заплатила хабарі.

Про це журналістка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно завершила розмову з міністром освіти та науки. Він повідомив, що мою "справу" вже розслідують. Він сам розмовляв з головою вченої ради, де я пробувала захиститись.

Мені ж міністерство готове надати можливість захиститись в іншій раді, попри те, що я "пропустила дедлайн" подання оголошення", – розповіла Яремчук.

Олеся Яремчук. Фото із її Facebook

За словами журналістки, раду, яка не допустила її до захисту, перевірятимуть.

Водночас у коментарях під постом Яремчук радять "не піддаватися на цей піар", бо на ній "просто хочуть заробити іміджеві бали".

У свою чергу Яремчук зазначила, що ще не вирішила, чи піде повторно на захист.

"По-перше, не маю на це емоційного ресурсу. По-друге, можливо, мені краще захиститись в Австрії чи Німеччині. Міністр просто сказав, що така можливість є",– додала журналістка.

Нагадаємо, на "Українській правді. Життя" вийшов репортаж Олесі Яремчук, де вона описала процес роботи над дисертацією, а також те, як її не допустили до захисту та вимагали хабарі для експертів, які перевіряли роботу.

Текст набув значного розголосу і в Україні навіть створили платформу про корупцію в освіті.

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