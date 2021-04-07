У Києві через ЗНО планують змінити графік навчання 11 класів

Випускники київських шкіл можуть завершити цей навчальний рік у квітні.

А травень – присвятити підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Про такі зміни йдеться у зверненні департаменту освіти Київської міської державної адміністрації.

Зокрема школам пропонують переглянути навчальні програми для одинадцятикласників.

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"Ми пропонуємо тим, хто сьогодні до цього готовий, ревізувати навчальні програми й завершити вивчення нового матеріалу для випускників 11-х класів до кінця квітня.

Бо вже багато років ми заплющуємо очі на абсурдну ситуацію: за шкільною програмою, одинадцятикласники до кінця навчального року мають опановувати певні теми, вивчати й повторювати матеріал, а насправді вже на початку травня вони складають ЗНО з усього вивченого матеріалу", – пояснює директор столичного департаменту освіти і науки Олени Фіданян.

При цьому у травні замість навчання школам пропонують проводити 11 класам консультації перед ЗНО.

"Ми пропонуємо провести навчальний процес у травні за принципом освітнього трансформера, розбивши випускників не за класами, а за групами, з урахуванням обраного ними профілю подальшого навчання вже за межами рідної школи, а дні перед ЗНО перетворити на дні предметного занурення", – зауважує Фіданян.

У департаменті освіти вважають, що таким чином можна зменшити кількість предметів для вивчення, враховуючи індивідуальну потребу учнів, та підвищити шанси вступу.

"Сьогодні тижневе навантаження на випускника становить до 36 годин на тиждень.

За умови організації шкільного навчального трансформера реально зменшити навантаження на школяра до 12 годин, які є для нього пріоритетними, зберігаючи при цьому вчительське навантаження та заробітну платню згідно з тарифікацією", – розповідають у відомстві.

У департаменті також додають, що такі зміни не є обов'язковими.

На новий графік перейдуть лише ті навчальні заклади, які впевнені, що це посильно для їхніх педагогічних колективів.

Нагадаємо, що цьогоріч школярі найчастіше реєструвалися на тестування з історії України, математики та української мови і літератури.

Підготуватися до цих та інших предметів можна за допомогою безкоштовних онлайн-курсів від українських освітніх платформ.

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