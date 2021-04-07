У Києві через ЗНО планують змінити графік навчання 11 класів

Випускники київських шкіл можуть завершити цей навчальний рік у квітні.

А травень – присвятити підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Про такі зміни розповіла директор департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян.

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Зокрема школам пропонують переглянути навчальні програми для одинадцятикласників.

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"Ми пропонуємо тим, хто сьогодні до цього готовий, ревізувати навчальні програми й завершити вивчення нового матеріалу для випускників 11-х класів до кінця квітня.

Бо вже багато років ми заплющуємо очі на абсурдну ситуацію: за шкільною програмою, одинадцятикласники до кінця навчального року мають опановувати певні теми, вивчати й повторювати матеріал, а насправді вже на початку травня вони складають ЗНО з усього вивченого матеріалу", – пояснює директор столичного департаменту освіти і науки Олени Фіданян.

При цьому у травні замість навчання школам пропонують проводити 11 класам консультації перед ЗНО.

"Ми пропонуємо провести навчальний процес у травні за принципом освітнього трансформера, розбивши випускників не за класами, а за групами, з урахуванням обраного ними профілю подальшого навчання вже за межами рідної школи, а дні перед ЗНО перетворити на дні предметного занурення", – зауважує Фіданян.

У департаменті освіти вважають, що таким чином можна зменшити кількість предметів для вивчення, враховуючи індивідуальну потребу учнів, та підвищити шанси вступу.

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"Сьогодні тижневе навантаження на випускника становить до 36 годин на тиждень.

За умови організації шкільного навчального трансформера реально зменшити навантаження на школяра до 12 годин, які є для нього пріоритетними, зберігаючи при цьому вчительське навантаження та заробітну платню згідно з тарифікацією", – розповідають у відомстві.

У департаменті також додають, що такі зміни не є обов'язковими.

На новий графік перейдуть лише ті навчальні заклади, які впевнені, що це посильно для їхніх педагогічних колективів.

Нагадаємо, що цьогоріч школярі найчастіше реєструвалися на тестування з історії України, математики та української мови і літератури.

Підготуватися до цих та інших предметів можна за допомогою безкоштовних онлайн-курсів від українських освітніх платформ.

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