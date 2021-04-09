Священнослужителів "прирівняли" до соцпрацівників і тепер раніше щепитимуть проти COVID-19 

Українських священнослужителів щепитимуть проти коронавірусної хвороби на 2 етапі вакцинації, який розпочався 22 березня.
Рішенню сприяло те, що Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій "прирівняв" духівників до соціальних працівників.
Про такі зміни у дорожній карті вакцинації розповідають у Центрі громадського здоров'я.
"Рекомендувати МОЗ України "прирівняти" служителів офіційно зареєстрованих в Україні церков і релігійних організацій до соціальних працівників", – йдеться в протоколі засідання штабу.
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За словами голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, такий крок є необхідним, бо священнослужителі тісно контактують із людьми, які належать до груп ризику.
Щоби записатися на вакцинацію, духівникам найперше потрібно звернутися до свого керівництва.
Згодом списки охочих передадуть координаторам із вакцинації в регіоні.
Після узгодження з координаторами керівники повідомлять священнослужителів про час та місце щеплення.
Нагадаємо, що другий етап вакцинації наразі триває. Під час нього щеплення можуть отримати такі групи:
- сімейні лікарі;
- люди віком від 80 років;
- працівники соціальної сфери;
- працівники системи громадського здоров’я.
Всього дорожня карта з вакцинації проти COVID-19 в Україні передбачає 5 етапів.
Ось 4 способи, як можна записатися на вакцинацію проти COVID-19.
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