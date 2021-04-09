Священнослужителів "прирівняли" до соцпрацівників і тепер раніше щепитимуть проти COVID-19 

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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9 квітня 2021

Українських священнослужителів щепитимуть проти коронавірусної хвороби на 2 етапі вакцинації, який розпочався 22 березня. 

Рішенню сприяло те, що Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій "прирівняв" духівників до соціальних працівників.

Про такі зміни у дорожній карті вакцинації розповідають у Центрі громадського здоров'я.

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"Рекомендувати МОЗ України "прирівняти" служителів офіційно зареєстрованих в Україні церков і релігійних організацій до соціальних працівників", – йдеться в протоколі засідання штабу.

 Фото Esbenklinker/Depositphotos

За словами голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, такий крок є необхідним, бо священнослужителі тісно контактують із людьми, які належать до груп ризику.

Щоби записатися на вакцинацію, духівникам найперше потрібно звернутися до свого керівництва. 

Згодом списки охочих передадуть координаторам із вакцинації в регіоні. 

Після узгодження з координаторами керівники повідомлять священнослужителів про час та місце щеплення.

Нагадаємо, що другий етап вакцинації наразі триває.  Під час нього щеплення можуть отримати такі групи: 

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  • сімейні лікарі;
  • люди віком від 80 років;
  • працівники соціальної сфери;
  • працівники системи громадського здоров’я.

Всього дорожня карта з вакцинації проти COVID-19 в Україні передбачає 5 етапів.  

Ось 4 способи, як можна записатися на вакцинацію проти COVID-19.

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