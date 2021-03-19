В Україні зняли відповідальність з виробників вакцин за негативні наслідки щеплення проти COVID-19

Верховна Рада звільнила виробників вакцин та залучених до щеплення медиків від відповідальності за негативні наслідки вакцинації проти COVID-19.
Це передбачають зміни до закону "Про лікарські засоби" в законопроєкті №5247, за який проголосували 242 народні депутати.
Йдеться про "будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби".
Зазначається, що без ухвалення цього закону Україна не зможе отримати безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, зокрема, Pfizer.
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"У пояснювальній записці йдеться лише про ті препарати, які постачаються за програмою механізму COVAX, але законопроектом пропонується звільнити від відповідальності за будь-які наслідки застосування усіх без виключення вакцин та імунобіологічних препаратів для лікування і профілактики COVID-19, що зареєстровані під зобов’язання для екстреного медичного застосування", – повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
Україна є учасницею COVAX, тому, як і всі інші держави, що входять до механізму, має звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин.
Натомість в Україні можуть створити фонд компенсації побічних наслідків від використання вакцин.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я планує видавати компенсації за наслідки, пов’язані із рідкісними серйозними побічними ефектами від вакцин проти COVID-19 в рамках ініціативи COVAX.
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