В Україні зняли відповідальність з виробників вакцин за негативні наслідки щеплення проти COVID-19

Верховна Рада звільнила виробників вакцин та залучених до щеплення медиків від відповідальності за негативні наслідки вакцинації проти COVID-19.

Це передбачають зміни до закону "Про лікарські засоби" в законопроєкті №5247, за який проголосували 242 народні депутати.

Йдеться про "будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби".

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Зазначається, що без ухвалення цього закону Україна не зможе отримати безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, зокрема, Pfizer.

Фото: deagreez1/Depositphotos

"У пояснювальній записці йдеться лише про ті препарати, які постачаються за програмою механізму COVAX, але законопроектом пропонується звільнити від відповідальності за будь-які наслідки застосування усіх без виключення вакцин та імунобіологічних препаратів для лікування і профілактики COVID-19, що зареєстровані під зобов’язання для екстреного медичного застосування", – повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Україна є учасницею COVAX, тому, як і всі інші держави, що входять до механізму, має звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин.

"Фактично держава перебрала на себе зобов’язання щодо компенсації у випадку, якщо щеплення призведе до негативних наслідків", – пояснив Радуцький.

Натомість в Україні можуть створити фонд компенсації побічних наслідків від використання вакцин.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я планує видавати компенсації за наслідки, пов’язані із рідкісними серйозними побічними ефектами від вакцин проти COVID-19 в рамках ініціативи COVAX.

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