У МОН розповіли, як школярі можуть завершити навчальний рік

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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28 квітня 2021

Цьогоріч підсумкове оцінювання школярів за потреби може проходити у дистанційному форматі.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти та науки щодо організації завершення навчального року 2020-2021. 

"Оцінювання, зокрема підсумкове, результатів навчання здобувачів освіти за потреби може відбуватися з використанням технологій дистанційного навчання", – підтвердили у МОН

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У відомстві також  наголосили, що важливо забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти. 

Зокрема перевести школярів на наступний рік навчання, а також видати табелі або документів про освіту випускникам в умовах посилених епідеміологічних заходів. 

 Фото oksun70/Depositphotos

Загалом навчальний рік у школах повинен закінчитись не пізніше 1 липня. 

При цьому у МОН нагадали, що за організацію навчального процесу протягом року відповідають педагогічні ради закладів. 

Тому школи самостійно визначають початок літніх канікул. 

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Крім того, у відомстві наголошують, що цьогоріч випускники 11 класів звільнені від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації. 

Проте учні, які планують вступати до вищих навчальних закладів у 2021 році, повинні здати зовнішнє незалежне оцінювання для вступу. 

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