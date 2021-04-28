 У МОН розповіли, як школярі можуть завершити навчальний рік

Цьогоріч підсумкове оцінювання школярів за потреби може проходити у дистанційному форматі.
Про це йдеться у листі Міністерства освіти та науки щодо організації завершення навчального року 2020-2021.
"Оцінювання, зокрема підсумкове, результатів навчання здобувачів освіти за потреби може відбуватися з використанням технологій дистанційного навчання", – підтвердили у МОН
У відомстві також наголосили, що важливо забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти.
Зокрема перевести школярів на наступний рік навчання, а також видати табелі або документів про освіту випускникам в умовах посилених епідеміологічних заходів.
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Загалом навчальний рік у школах повинен закінчитись не пізніше 1 липня.
При цьому у МОН нагадали, що за організацію навчального процесу протягом року відповідають педагогічні ради закладів.
Тому школи самостійно визначають початок літніх канікул.
Раніше у МОН розповіли, за яких умов деяким школам доведеться навчатися влітку.
Крім того, у відомстві наголошують, що цьогоріч випускники 11 класів звільнені від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації.
Проте учні, які планують вступати до вищих навчальних закладів у 2021 році, повинні здати зовнішнє незалежне оцінювання для вступу.
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