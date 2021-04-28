У МОН розповіли, як школярі можуть завершити навчальний рік

Цьогоріч підсумкове оцінювання школярів за потреби може проходити у дистанційному форматі.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти та науки щодо організації завершення навчального року 2020-2021.

"Оцінювання, зокрема підсумкове, результатів навчання здобувачів освіти за потреби може відбуватися з використанням технологій дистанційного навчання", – підтвердили у МОН

У відомстві також наголосили, що важливо забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти.

Зокрема перевести школярів на наступний рік навчання, а також видати табелі або документів про освіту випускникам в умовах посилених епідеміологічних заходів.

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Загалом навчальний рік у школах повинен закінчитись не пізніше 1 липня.

При цьому у МОН нагадали, що за організацію навчального процесу протягом року відповідають педагогічні ради закладів.

Тому школи самостійно визначають початок літніх канікул.

Раніше у МОН розповіли, за яких умов деяким школам доведеться навчатися влітку.

Крім того, у відомстві наголошують, що цьогоріч випускники 11 класів звільнені від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації.

Проте учні, які планують вступати до вищих навчальних закладів у 2021 році, повинні здати зовнішнє незалежне оцінювання для вступу.

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