У МОН розповіли, за яких умов школи продовжать навчання влітку

Деякі українські школи через карантин можуть продовжити навчання у червні.

Таке рішення школи приймають самостійно, з огляду на організацію навчального процесу протягом року.

Головна умова завершення навчання – використання 175 навчальних днів впродовж року.

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Про такий алгоритм дій розповів начальник головного управління шкільної освіти Міністерства освіти та науки Юрій Кононенко в ефірі каналу "Україна 24".

Фото oksun70/Depositphotos

За його словами, навчальний рік в школах не повинен тривати довше 1 липня.

"В Україні склалася така традиція, всі чомусь думають, що навчальний рік має закінчитися 25 травня, а для випускних класів 30 травня. Насправді це не так.

І з огляду на ситуацію, яка у нас була і зараз триває, все залежить від навчальних закладів.

Ці 175 днів, обов'язкові для навчання, повинні бути використані навчальними закладами, і кожен з них, кожна школа сама вирішує це питання", – пояснив Юрій Кононенко.

Очільник управління шкільної освіти додав, що наразі у більшості регіонів навчальний рік триває за планом, оскільки учні перебувають на дистанційному навчанні.

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Проте деяким навчальним закладам, ймовірно, доведеться продовжити навчання влітку через тривалі канікули протягом року.

"У нас є школи, особливо в західних регіонах України, де часто з'являлися надзвичайні ситуації та продовжувалися канікули.

І можливо, саме там буде необхідність продовжити навчання в червні.

Це може стосуватися й інших регіонів. Рішення про це є прерогативою школи, це вирішує керівництво", – розповів Кононенко.

Раніше про організацію навчання в період пандемії, також розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він підтвердив, що школи та департаменти освіти мають право продовжити навчальний рік за потреби.

"За законом навчальний рік триває до 30 червня.

Якщо школа або управління/департамент освіти вирішить продовжити навчальний рік – вони мають на це право, бо маємо навчатися не менше 175 днів протягом навчального року", – пояснив Горбачов у ефірі "Сніданок з 1+1".

За його словами, це індивідуальне рішення окремих місцевостей.

Нагадаємо, що у Києві випускники шкіл можуть завершити цей навчальний рік у квітні. А решту часу – присвятити підготовці до тестування.

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