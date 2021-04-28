Як цьогоріч будуть зараховувати дітей у перший клас. МОН назвало умови

Під час зарахування дітей на навчання до першого класу школам заборонено проводити різноманітні конкурси.

Такі умови щодо організації навчального року 2021-2022 назвали у Міністерстві освіти та науки.

У відомстві наголосили, що під час зарахування дітей до навчання у початковій школі, заборонено проведення будь-яких заходів для перевірки знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини.

Вступні конкурси для першачків можуть проводити лише спеціалізовані заклади освіти та приватні школи.

Фото unguryanu/Depositphotos

У МОН зауважили, що дату початку прийому документів на зарахування у школу визначають органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади.

При цьому термін прийому документів не може бути меншим одного місяць.

Крім того, зважаючи на епідеміологічні умови, засновники шкіл можуть дозволити батькам подавати документи у сканованій формі електронною поштою без електронного цифрового підпису.

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