У підручнику для учнів 10 класу знайшли посилання на порносайт. Видавництво звернулося до поліції

У шкільному підручнику за української мови для учнів 10 класу міститься посилання, яке веде на сторінку порносайту.

Мова йде про підручник Олександра Авраменка "Українська мова. 10 клас" за 2018 рік.

На 189 сторінці видання у дужках прикріплено посилання на сайт, де міститься порнографічний контент.

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Некоректний лінк у тексті підручнику помітив користувач ТікТоку toxacheep.

Скріншот електронної версії підручника

Згодом інформацію також підтвердив Олександр Авраменко на своїй сторінці у соцмережі.

За словами автора, про таку метаморфозу стало відомо лише зараз.

А у підручнику він зазначав сайт, з якого було взято текст для статті, з метою дотримання авторського права.

"novomirgorod... – назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області.

У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода…",– пояснив Авраменко.

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Архів сайту, де тепер розміщені матеріали для дорослих, дійсно підтверджує, що раніше там публікувалися новини про Новомиргород.

Скріншот з архіву сайту, посилання якого міститься у підручнику

Варто зазначити, що наразі актуальний сайт міста знаходиться за таким посиланням: rada-novomirgorod.gov.ua.

Авраменко запевняє, що стосовно цього інциденту уже звернулися до правоохоронців, з вимогою заблокувати порносайт.

"Видавництво "Грамота" два дні тому (17.05.2021) звернулося до Кіберполіції України з проханням заблокувати порносайт, а хура й досі там.

Державна бюрократична машина спить... Обіцяють розглянути нашого листа протягом 10 днів...

Сьогодні звернулися до департаменту швидкого реагування. Сподіваємося, державні органи захистять учнів і всю освітню громаду, заблокувавши сайт розпусти", – розповідає автор підручника.

Авраменко припускає, що така ситуація могла трапитися через недоброзичливих конкурентів, проте не відкидає ймовірності прикрого збігу.

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