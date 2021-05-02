"Нагодуй голодного": сита ініціатива зі Львова, яку варто масштабувати на всю країну

У Великодній час в Україні благодійники традиційно намагаються забезпечити пасхальними кошиками усіх, хто цього потребує – людей самотніх, немічних, безпритульних.

Вчергове цього року поділитися добротою з ближніми закликає і львів’янин Сергій Канюка.

Він – засновник і координатор благодійного фонду "Там, де живе надія" та Центру волонтерства "Корпорація добрих справ".

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Приватна сторінка Сергія у соціальних мережах уже давно перетворилася на фотозвіт ініціативи #Допоможи_ближньому_нагодуй_голодного.

Щотижня він разом із однодумцями біля Церкви Різдва Пресвятої Богородиці організовує виїзну благодійну кухню для тих, хто опинився у важких життєвих ситуаціях.

"Українська правда. Життя" поговорила з волонтером про те, чому важливо допомагати у ці нелегкі часи пандемії.

Сергій Канюка волонтерить уже шість років

Вперше допомогти людям, які опинилися у скрутних обставинах, Сергій спробував 6 років тому.

Три роки він волонтерив та постійно помічав на вулицях величезну кількість безпритульних, тому зрештою, разом з друзями, вирішив ініціювати годування бездомних і у власному мікрорайоні.

"Розпочали маленькою командою однодумців і вже на перше годування прийшли близько 25 людей, і ми зрозуміли, що проект важливий̆ для людей, – пригадує Сергій Канюка.

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Спочатку були власні кошти і кошти друзів, потім почали проводити акції̈ в супермаркеті, де збирали продукти. А ще з часом почали долучатися люди, яким не байдуже".

Напередодні Великодня Сергій з однодумцями спакували 350 пасхальних кошиків

Проєкт триває вже три роки кожну п’ятницю. За цей час волонтери роздали 17 850 порцій їжі.

Ініціатива так швидко набула популярності, що кількість людей збільшувалася щоразу. Зараз це сотні людей.

Як у справжній команді, кожен з волонтерів має свій напрямок роботи. Хтось ліпить вареники, хтось приходить роздавати їжу і одяг, хтось долучається фінансово, хтось ділиться власними харчами, хтось допомагає з доставкою.

На сьогоднішній̆ день в проєкті "Допоможи ближньому – нагодуй голодного" беруть участь зо три десятки волонтерів.

За три роки волонтери роздали 17 850 порцій їжі

Сергій Канюка зазначає, що дуже вражають долі підопічних.

"В кожного з них своя історія і в кожного вона різна, – уточнює він.

Є бабуся, яку вигнали на вулицю. Племінник прийшов жити до неї із дружиною, допомагали бабусі довгий період, все ніби було добре, а з часом вони просили прописати їх і переписати на них хату й вигнали її на вулицю.

І таких історій досить багато".

НАГАДУЄМО: У столиці подібні обіди організовував фонд "Життєлюб". На карантині ініціатива практикує адресну доставку продуктів тим, хто потребує

Більшість з тих, кому допомагають волонтери – це люди похилого віку і безхатченки.

"У людей похилого віку така ситуація через те, що вони часто просто не в змозі на свою пенсію жити. Адже це 2000 гривень, які витрачають на комуналку і ліки", – пояснює Сергій.

Їжа, якою допомагають бездомним і нужденним, різна. Це і перші страви, і овочі та фрукти, і м'ясо з рибою, і каші, і солодощі.

Їжа, якою допомагають бездомним і нужденним, різна

Багато людей приходять і беруть їжу з собою. Чергу займають ще з 10:00 ранку, хоч годування починається о 13:00.

"Але усі завжди ідуть ситі", – розповідає Сергій.

Багато людей приходять і беруть їжу з собою

Волонтер зазначає, що такі проблеми є в кожному українському місті. І у більших містах зазвичай багато людей голодують. А зима та пандемія ще більше загострила цю проблему.

Держава, разом з волонтерами, могла б змінити ситуацію на краще.

"Потрібно забезпечувати людям гідні пенсії̈, щоб вони могли прожити, а не виживали, – переконаний Сергій.

Потрібно запускати такі годування і підтримку тим, хто справді потребує цього кожного дня.

В теперішній̆ ситуації̈ ми побачили, наскільки це важливо під час епідемії COVID-19: людей почало приходити в рази більше, оскільки стало врази важче.

Держава має дбати за тих, хто дбав за неї. Створювати нормальні будинки піклування для людей̆, які опинилися на вулиці. Давати можливість безкоштовної юридичної консультації, яка б допомагала в різних ситуаціях. Ну і організовувати будинки престарілих з відповідними умовами, куди б людям хотілося йти".

Такі проблеми є в кожному українському місті

Сергій додає, що із задоволенням поділиться досвідом організації таких годувань і з волонтерами з інших українських міст.

Інформація ж про те, як можна долучитися до допомоги у Львові, є на сторінках волонтерів та організацій у соціальних мережах.

Олег Галів, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина kuarmungadd@gmail.com/Depositphotos, всі інші фото надані Сергієм Канюкою/Facebook

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