У "Всеукраїнської школи онлайн" наприкінці навчального року з'явився додаток

Для платформи "Всеукраїнська школа онлайн" створили додаток для школярів 5-11 класів, повідомили у Міністерстві освіти і науки.
"Це повноцінний інструмент для зручного навчання з мобільних пристроїв, орієнтований передусім на школярів", – запевняють у МОН.
У додатку є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі.
Також у застосунку учні можуть брати участь в обговореннях та комунікувати зі своїми однокласниками.
У МОН обіцяють, що можливості застосунку будуть поступово розширюватися.
|Фото: Syda_Productions/Depositphotos
"Ми сподіваємось, що користувачі оцінять новий функціонал і застосовуватимуть його в повсякденному навчанні, одночасно підвищуючи рівень своєї цифрової компетентності", – розповів заступник Міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький.
Додаток вже доступний для Android. Його можна завантажити з Play Market від Google та AppGallery від Huawei. Незабаром застосунок стане доступним і для iOS.
Мобільні оператори lifecell, Vodafone та Kyivstar забезпечують його користувачам безоплатний доступ до мобільного інтернету: при користуванні платформою через вебверсію або застосунок інтернет-трафік не тарифікується.
Нагадаємо, "Всеукраїнська школа онлайн" – це платформа для дистанційного та змішаного навчання, яку запустило МОН під час пандемії COVID-19. Спершу це були телевізійні уроки. Згодом у школи онлайн з’явився сайт.
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