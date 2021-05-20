У "Всеукраїнської школи онлайн" наприкінці навчального року з'явився додаток

Для платформи "Всеукраїнська школа онлайн" створили додаток для школярів 5-11 класів, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

"Це повноцінний інструмент для зручного навчання з мобільних пристроїв, орієнтований передусім на школярів", – запевняють у МОН.

У додатку є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі.

Також у застосунку учні можуть брати участь в обговореннях та комунікувати зі своїми однокласниками.

У МОН обіцяють, що можливості застосунку будуть поступово розширюватися.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

"Ми сподіваємось, що користувачі оцінять новий функціонал і застосовуватимуть його в повсякденному навчанні, одночасно підвищуючи рівень своєї цифрової компетентності", – розповів заступник Міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький.

Додаток вже доступний для Android. Його можна завантажити з Play Market від Google та AppGallery від Huawei. Незабаром застосунок стане доступним і для iOS.

Мобільні оператори lifecell, Vodafone та Kyivstar забезпечують його користувачам безоплатний доступ до мобільного інтернету: при користуванні платформою через вебверсію або застосунок інтернет-трафік не тарифікується.

Нагадаємо, "Всеукраїнська школа онлайн" – це платформа для дистанційного та змішаного навчання, яку запустило МОН під час пандемії COVID-19. Спершу це були телевізійні уроки. Згодом у школи онлайн з’явився сайт.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".