На Мальдівах побоюються, що острови можуть зникнути до кінця століття

Мальдіви можуть зникнути до кінця століття, якщо світ швидко і узгоджено не буде боротися зі зміною клімату.

Про це в ефірі телеканалу CNBC повідомила міністерка навколишнього середовища, зміни клімату і технологій країни Амінат Шона.

За її словами, якщо руйнування навколишнього середовище триватиме в нинішніх темпах, країна зникне до 2100 року.

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"Зміна клімату – реальна, і ми найбільш вразлива країна в світі. У нас немає землі вище – є тільки ми, тільки наші острови і море", – сказала Шона.

Фото: romrodinka/Depositphotos

За оцінкою Світового економічного форуму, до 2050 року 80% людей в світі відчують вплив зміни клімату.

Зараз 80% з 1190 островів країни знаходяться всього на метр над рівнем моря, що робить їх особливо вразливими для підвищення рівня моря.

Вчені ж прогнозують, що до 2100 року рівень моря може піднятися на 1,1 метра.

За словами міністерки, вже 90% островів повідомляють про повені, 97% – про ерозію берегової лінії.

Мальдіви вже запровадили декілька заходів для мінімізації впливу зміни клімату. Але країна хоче стати "лідером в зусиллях щодо пом'якшення наслідків", як-от скорочення викидів парникових газів, щоб врятувати острови.

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"Нам потрібно, щоб кожна людина в світі боролася зі зміною клімату на особистому і на політичному рівнях.

Терміново потрібні амбітні цілі, щоб допомогти не тільки Мальдівам, але і всім малим острівним державам", – наголосила Шона.

Нагадаємо, вчені підрахували, що до 2030 року викиди парникових газів мають зменшитися удвічі, щоб обмежити глобальне підвищення кліматичних температур до 1,5 градуса за Цельсієм.

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