Чоловіка, який ґвалтував жінок у вбиральнях торгового центру, посадили на 3 роки

Чоловіка, який вчиняв сексуальне насильство над жінками у вбиральнях торгового центру у Києві, засудили до 3 років позбавлення волі, повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Злочинця покарали за два інциденти, які трапилися 3 та 31 березня 2019 року в жіночих вбиральнях торгівельного супермаркету на Оболоні.
"Чоловік у медичній масці вривався у кабінку до жінок, заздалегідь відкривши її ззовні, та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру", – розповідають у прокуратурі.
Обвинувачений свою вину не визнав та кілька разів міняв тактику захисту.
Після дослідження доказів чоловік вже не оспорював своєї присутності у місцях подій, однак повідомив суду, що робив все жартома.
|Фото: Київська міська прокуратура
Прокуратура довела вину обвинуваченого, докази визнали належними та допустимими.
Чоловіка визнали винним в інкримінованих злочинах та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.
Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих виплатити моральну шкоду на суму 30 000 грн кожній.
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