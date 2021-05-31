З чого починається вступ до вишу, або Як влаштована цифрова освітня інфраструктура в Україні

Що ви уявляєте, коли чуєте слово "освіта"?

Певно, що університети, школи, викладачів, вчителів, лекції, уроки, деканати та кафедри, дипломи тощо.

Але все не так просто. Сьогодні ми поговоримо про цифровий шлях, як закладу освіти, так і здобувача освіти, а також зрозуміємо, що ж таке цифрова освітня інфраструктура.

З 2012 року в Україні функціонує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО) – інтегрована інформаційно-телекомунікаційна система.

Підключення до ЄДЕБО закладів вищої освіти розпочалось того ж року, професійних (професійно-технічних) закладів – з 2013 року, а департаментів (управлінь) освіти – з 2014 року.

У 2012 році ЄДЕБО вперше забезпечує інформаційне супроводження вступної кампанії до закладів вищої освіти.

У 2014 році заклади освіти розпочали використовувати дані ЄДЕБО для виготовлення студентських (учнівських) квитків державного зразка.

З 2015 року виготовлення документів про вищу та професійну (професійно-технічну) освіту відбувається на підставі даних ЄДЕБО.

Уся інформація, що міститься в ЄДЕБО, крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом, є доступною у форматі відкритих даних.

Особа має повний доступ до всіх відомостей про себе, внесених до ЄДЕБО, для цього необхідно сформувати електронний запит на сайті.

Вступ до закладів вищої освіти розпочинається для вступника з Єдиної державної

електронної бази з питань освіти

Реєстрація в ЄДЕБО

Перш за все, закладу (вищої або професійно-технічної) освіти, якщо він планує набирати на навчання студентів (учнів) і видавати документи про освіту, необхідно зареєструватись, а також внести основну інформацію про себе до ЄДЕБО:

завантажити скановані копії визначених установчих документів закладу освіти,

заповнити дані про його матеріально-технічну базу,

створити електронні картки наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників.

Після цього закладу необхідно пройти через ЄДЕБО процедуру електронного ліцензування освітньої діяльності у відповідних сферах освіти.

Це відкриває можливість прийому здобувачів освіти, але на момент їх випуску заклад має провести акредитацію освітніх програм (атестацію професій для профтехосвіти).

Вступна кампанія

Вступ до закладів вищої освіти розпочинається для вступника зі створення особистого електронного кабінету.

Авторизація кабінету здійснюється вступником за допомогою документа про освіту і сертифікату ЗНО.

Після цього в ЄДЕБО вступнику автоматично формується картка фізичної особи, в якій зберігатимуться всі дані про здобуту особою освіту.

Заклади професійно-технічної освіти проводять зарахування вступників, а потім на основі наказів про зарахування самостійно створюють необхідні картки фізичних осіб в ЄДЕБО.

Для уникнення дублювання інформації про осіб в ЄДЕБО система перевіряє унікальність визначених даних при створенні картки фізичної особи.

З електронного кабінету вступник подає заяви на вступ до обраних ним закладів освіти.

Під час обробки заяв закладом освіти їм встановлюються певні статуси. При отриманні статусу "Рекомендовано до зарахування" вступник подає оригінали відповідних документів до закладу освіти, наразі можливо подати електронні версії документів з накладеним кваліфікованим електронним підписом.

Після цього заклад освіти створює наказ про зарахування вступників на навчання, який формується в ЄДЕБО і підписується накладанням КЕП керівника закладу.

З цього моменту особа стає здобувачем освіти.

Після зарахування

Після зарахування заклад освіти формує в ЄДЕБО замовлення студентських квитків (профтехосвіта замовляє учнівські квитки), де в якості фото, як правило, використовують фото, яке особа завантажила в електронному кабінеті під час вступу.

Картки здобувачів освіти (здобувачів і слухачів для профтехосвіти), що створені в ЄДЕБО на основі наказів про зарахування, – це інформація про кожне окреме навчання особи.

Тобто карта фізичної особи, з основною інформацією про людину, створюється один раз при першому вступі, а кожне здобуття освіти (історія навчання у конкретному закладі освіти) відображається в окремій картці здобувача.

За актуальність інформації, що вноситься до ЄДЕБО, відповідає заклад освіти, в якому навчається особа.

Після закінчення навчання

На основі інформації, що міститься в ЄДЕБО, незадовго до закінчення особою навчання закладом освіти формується замовлення документа про здобуту освіту.

Номери документів про освіту генеруються системою автоматично та є унікальними.

Замовлення документів здійснюється не пізніше ніж за 30 днів до дати закінчення навчання за наявності чинної ліцензії на надання освітніх послуг та сертифіката про акредитацію освітньої програми (свідоцтва атестації професій для профтехосвіти).

Тобто при замовленні документів в ЄДЕБО контролюються: наявність ліцензії у закладу освіти, наявність акредитації освітньої програми, за якою навчався здобувач освіти, дійсність документа, що посвідчує особу, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису у демографічному реєстрі.

Після видачі випускнику документа про освіту заклад освіти, що видав диплом, направляє його в ЄДЕБО до Реєстру документів про освіту.

Таким чином диплом стає чинним. Тобто сьогодні ваш диплом – це, насамперед, запис у реєстрі.

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Звичайно, це не вичерпний перелік всього, чим сьогодні є ЄДЕБО: у базі зберігаються сертифікати ЗНО, а з цього року – результати ЄДКІ, тобто комплексна атестація профільних знань студентів-медиків; обласні департаменти та управління освіти контролюють заклади профтехосвіти, а районні, міські, сільські, селищні управління та об’єднані територіальні громади – підтримують актуальність інформації щодо закладів загальної середньої освіти.

Але ми намагались насамперед показати, як суто технічно сьогодні побудована і функціонує цифрова освітня інфраструктура.

Сподіваємось, ви стали трохи більше орієнтуватись у тому, чим сьогодні є освіта в Україні, в першу чергу, як електронний сервіс.

Оксана Бєлік, керівник державного підприємства "Інфоресурс", спеціально для УП.Життя

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Титульна світлина kubais/Depositphotos

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