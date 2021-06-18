У Києві вчителька інклюзивного класу побила дитину з особливими потребами

У столичній школі №58 вчителька інклюзивного класу фізично знущалась з учня з особливими освітніми потребами.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, на відео, опублікованому в соцмережах, видно порушення прав дитини на гідне ставлення та захист від насильства.

Реклама:

"Так, на відео зафіксовано факт вчинення фізичного насильства над дитиною з особливими освітніми потребами вчителем інклюзивного класу.

Свідками цього також стали інші учні", – розповідає Денісова.

Фото Tarasmalyarevich/Depositphotos

Наразі Людмила Денісова звернулася до голови Шевченківської районної державної адміністрації з проханням невідкладно зреагувати на цю ситуацію.

А також наголосила, що захисту також потребують учні, які стали свідками насильства.

"Наполягаю на необхідності захисту дітей від усіх форм насильства, а також звертаю увагу на те, що діти, які стають свідками злочину, зазнають психічного травмування та потребують захисту і піклування.

На кожен такий факт має бути забезпечено своєчасне та належне реагування як з боку соціальних служб, так і правоохоронних органів", – додала вона.

Реклама:

На інцидент уже відреагували у Департаменті освіти та науки Києва та пообіцяли провести в освітньому закладі перевірку, до якої будуть залучені правоохоронні органи та служби у справах дітей.

"По закінченню перевірки, в межах чинного законодавства, буде прийнято відповідні управлінські рішення щодо учасників цього конфлікту", – додають у департаменті.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці наразі спілкуються з учасниками події, педколективом та батьками школярів.

Попередньо ювенальні поліцейські з’ясували, що інцидент стався торік у грудні. Проте тоді до поліції ніхто не звертався.

Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.