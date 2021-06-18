У Києві вчителька інклюзивного класу побила дитину з особливими потребами

Дарія Поперечна УП.Життя
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18 червня 2021

У столичній школі №58 вчителька інклюзивного класу фізично знущалась з учня з особливими освітніми потребами. 

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці  у Facebook. 

За її словами, на відео, опублікованому в соцмережах, видно порушення прав дитини на гідне ставлення та захист від насильства.

"Так, на відео зафіксовано факт вчинення фізичного насильства над дитиною з особливими освітніми потребами вчителем інклюзивного класу. 

Свідками цього також стали інші учні", – розповідає Денісова.

 Фото Tarasmalyarevich/Depositphotos

Наразі Людмила Денісова звернулася до голови Шевченківської районної державної адміністрації з проханням невідкладно зреагувати на цю ситуацію. 

А також наголосила, що захисту також потребують учні, які стали свідками насильства. 

"Наполягаю на необхідності захисту дітей від усіх форм насильства, а також звертаю увагу на те, що діти, які стають свідками злочину, зазнають психічного травмування та потребують захисту і піклування.

На кожен такий факт має бути забезпечено своєчасне та належне реагування як з боку соціальних служб, так і правоохоронних органів", – додала вона. 

На інцидент уже відреагували у Департаменті освіти та науки Києва та пообіцяли провести в освітньому закладі перевірку,  до якої будуть залучені правоохоронні органи та служби у справах дітей.

"По закінченню перевірки, в межах чинного законодавства, буде прийнято відповідні управлінські рішення щодо учасників цього конфлікту", – додають у департаменті.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці наразі спілкуються з учасниками події, педколективом та батьками школярів.

Попередньо ювенальні поліцейські з’ясували, що інцидент стався торік у грудні. Проте тоді до поліції ніхто не звертався. 

Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію.

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