В Іспанії чоловіки-вчителі одягли спідниці, щоб дітей не цькували за одяг та уподобання

В Іспанії чоловіки, які працюють вчителями, на знак протесту прийшли на роботу у спідницях.

Таким чином вони вирішили боротися із гендерними стереотипами та підтримати школярів, яких цькують у школі через їхні уподобання.

Флешмоб, який підтримали педагоги має назву #LaRopaNoTieneGenero ("Одяг не має гендеру"), пише New York Post.

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Торік його започаткував вчитель математики Хосе Піньяс на знак солідарності зі школярем, якого виключили зі школи.

Фото New York Post

Приводом для виключення з навчального закладу стало саме те, що 15-річний Мікель Гомез прийшов на уроки у "жіночому" одязі.

Згодом хлопець записав відео у мережі Tik-Tok, де розповів, що через цей інцидент його також направляли до психолога.

На захист учня, педагог Хосе Піьняс поділився у соцмережі Twitter світлиною, де він проводить урок у спідниці.

Hace 20años sufrí persecución e insultos xmi orientación sexual en el instituto en el q ahora soy profesor, muchs profes, miraron para otro lado. Quiero unirme a la causa del alumno, Mikel, q ha sido expulsado y enviado al psicólogo por ir a clase con falda. #LaRopaNoTieneGenero pic.twitter.com/5PEN9vityY — Jose Piñas (@joxepinas) November 9, 2020

"20 років тому мене переслідували і ображали за мою сексуальну орієнтацію в старшій школі, де я зараз вчитель, багато вчителів тоді не звертали уваги на це.

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Я хочу приєднатися до справи Мікеля, якого виключили і відправили до психолога за те, що він пішов на заняття в спідниці", – написав педагог.

Цьогоріч ініціатива знову набула розголосу, її активно підтримали ще двоє іспанських вчителя.

Мануель Ортега та Борха Веласкес вирішили протягом травня щодня носити на роботу спідниці.

До таких дій вчителів спонукали знущання та гомофобні образу учнів через їхній зовнішній вигляд.

Зокрема, одного із учнів діти цькували через одяг із зображенням манги, тому школяру довелося його зняти, повідомляють у виданні El Pais.

"Школа, яка виховує повагу, різноманітність, спільну освіту та толерантність. Одягайся як хочеш!", – написав Борха Веласкес на своїй сторінці у соцмережі.

На знак протесту флешмоб також підтримували багато підлітків.

Після цього в деяких навчальних закладах країни запустили курс із гендерної рівності.

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