"Як поїсти під час сексу": менеджерку Укрпошти зацькували у мережі за жарт про інтим

Одну із менеджерок державного підприємства "Укрпошта" почали хейтити у соцмережі через жартівливу публікацію про сексуальні стосунки.
Поліна Левіцька працює керівником портфелю проектів "Укрпошти".
Вона також має особисту сторінку Facebook, яку веде під іменем Poli Levi.
У одній зі своїх публікацій Poli Levi поцікавилась, як бути, якщо під час статевого акту дуже захотілося їсти.
Натомість така тема викликала обурення в деяких користувачів українського сегмента соцмережі.
Наприклад, політик Олексій Кучеренко звернув увагу на те, що про інтимну тему написала саме держслужбовиця.
"Одна з топ-менеджерів державної компанії Укрпошта обіймається актуальною для неї проблемою.
Ви не могли би дати пораду цій "леді"?", – пише Кучеренко на своїй сторінці.
Деякі коментатори також підтримали позицію політика.
"Таке враження, що більшість наших управлінців – суцільні потвори, або недотрахані бабехи. Чим же закінчаться такі експерименти над Україною?", – пише користувачка Наталка Прудка.
"A в Укрпошті Наглядова рада є? Може вона їй пояснить як…" – додає користувач Олександр Пліва.
"Вже дістали ті психічнохворі "НОВІ ВІЧНО ГОЛОДНІ ОБЛИЧЧЯ". Психіатричні лікарні позакривали під час так званої "оптимізації"... от і поприходили всі неадеквати до влади", – коментує користувачка Марія Івановська.
Сама менеджерка у коментарях під публікацією політика зауважила, що не розуміє причини такої реакції, оскільки вона навіть пише та видає книги на тему сексуальних відносин.
"Я в променях слави нафталінів. А якщо серйозно, це так дико, що є ще люди в нашій країні, яких лякає слово СЕКС.
Вибачте їм це. Там рівень совка, де сексу немає і ніколи не було! Всі народжувалися з капусти!", – відреагувала Левіцька у коментарях під своїм постом.
При цьому частина користувачів жартома відповіли їй на запитання та почали пропонувати свої варіанти перекусу: полуниці, борщ чи їстівний вуглеводний гель.
Під публікацією Кучеренко також знайшлося чимало прихильників, які стали на захист держслужбовці.
"По-перше, це ж її особиста сторінка. По-друге, вихідний. По-третє, питання актуальне. По-четверте, цікава ваша думка щодо питання як непомітно поїсти під час сексу", – пише користувач Петро Охотін.
"З огляду на зміст коментарів, тему сексу розкрито", – зауважує користувач Руслан Рохов.
"Підпишусь на коментарі дуже вже цікаво хто переможе в протистоянні пенсіонери vs секс", – додає користувачка Олена Репінецька.
Згодом Poli Levi опублікувала ще одну публікацію, де написала що "розумні люди не переходять на особистості".
"Працюємо, жарти в сторону, друзі! До наступної неділі жартувати не можна! Будьте розсудливі. Поліція моралі – не спить. Мій внутрішній троль – теж", – додала вона.
Нагадаємо, що це вже не перший "секс-скандал" пов'язаний з українськими держслужбовцями.
Раніше помічниця голови Центральної виборчої комісії, звільнилась через критику її публікації про вібратор у соцмережі.
Вас також може зацікавити:
Помічницю голови ЦВК захейтили через публікацію про вібратор. Вона звільнилась
Як говорити про секс зі своїм партнером, та коли це варто робити
"Старі клієнти допомагають, чим можуть… потім відпрацюю". 10 запитань до секс-працівниць під час карантину
"Їх потрібно лікувати". Викладачка львівського вишу потрапила у гомофобний скандал
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".