"Як поїсти під час сексу": менеджерку Укрпошти зацькували у мережі за жарт про інтим

Одну із менеджерок державного підприємства "Укрпошта" почали хейтити у соцмережі через жартівливу публікацію про сексуальні стосунки.

Поліна Левіцька працює керівником портфелю проектів "Укрпошти".

Вона також має особисту сторінку Facebook, яку веде під іменем Poli Levi.

У одній зі своїх публікацій Poli Levi поцікавилась, як бути, якщо під час статевого акту дуже захотілося їсти.

Натомість така тема викликала обурення в деяких користувачів українського сегмента соцмережі.

Наприклад, політик Олексій Кучеренко звернув увагу на те, що про інтимну тему написала саме держслужбовиця.

"Одна з топ-менеджерів державної компанії Укрпошта обіймається актуальною для неї проблемою.

Ви не могли би дати пораду цій "леді"?", – пише Кучеренко на своїй сторінці.

Деякі коментатори також підтримали позицію політика.

"Таке враження, що більшість наших управлінців – суцільні потвори, або недотрахані бабехи. Чим же закінчаться такі експерименти над Україною?", – пише користувачка Наталка Прудка.

"A в Укрпошті Наглядова рада є? Може вона їй пояснить як…" – додає користувач Олександр Пліва.

"Вже дістали ті психічнохворі "НОВІ ВІЧНО ГОЛОДНІ ОБЛИЧЧЯ". Психіатричні лікарні позакривали під час так званої "оптимізації"... от і поприходили всі неадеквати до влади", – коментує користувачка Марія Івановська.

Сама менеджерка у коментарях під публікацією політика зауважила, що не розуміє причини такої реакції, оскільки вона навіть пише та видає книги на тему сексуальних відносин.

"Я в променях слави нафталінів. А якщо серйозно, це так дико, що є ще люди в нашій країні, яких лякає слово СЕКС.

Вибачте їм це. Там рівень совка, де сексу немає і ніколи не було! Всі народжувалися з капусти!", – відреагувала Левіцька у коментарях під своїм постом.

При цьому частина користувачів жартома відповіли їй на запитання та почали пропонувати свої варіанти перекусу: полуниці, борщ чи їстівний вуглеводний гель.

Під публікацією Кучеренко також знайшлося чимало прихильників, які стали на захист держслужбовці.

"По-перше, це ж її особиста сторінка. По-друге, вихідний. По-третє, питання актуальне. По-четверте, цікава ваша думка щодо питання як непомітно поїсти під час сексу", – пише користувач Петро Охотін.

"З огляду на зміст коментарів, тему сексу розкрито", – зауважує користувач Руслан Рохов.

"Підпишусь на коментарі дуже вже цікаво хто переможе в протистоянні пенсіонери vs секс", – додає користувачка Олена Репінецька.

Згодом Poli Levi опублікувала ще одну публікацію, де написала що "розумні люди не переходять на особистості".

"Працюємо, жарти в сторону, друзі! До наступної неділі жартувати не можна! Будьте розсудливі. Поліція моралі – не спить. Мій внутрішній троль – теж", – додала вона.

Нагадаємо, що це вже не перший "секс-скандал" пов'язаний з українськими держслужбовцями.

Раніше помічниця голови Центральної виборчої комісії, звільнилась через критику її публікації про вібратор у соцмережі.

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