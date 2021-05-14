Суд покарав вчительку, яка цькувала учнів за їхній одяг та целюліт

Сокальський районний суд визнав директорку ліцею Наталію Щербань винною у булінгу стосовно учнів.

Раніше очільниця навчального закладу у Соснівці критикувала дітей за їхній зовнішній вигляд та вибір одягу.

Тепер очільниця ліцею повинна сплатити штраф у розмірі 1360 гривень.

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Про таке рішення суду на своїй сторінці у соцмережі повідомила журналістка Вікторія Балицька, яка була присутня на засіданні суду 13 квітня.

У своєму дописі вона зазначила, що розгляд справи тривав понад 2 години.

"Суддя вислухала свідчення 4-х школярів з різних класів, їхніх батьків і саму директорку.

А також прослухали під час засідання частину відеозапису", – розповідає Вікторія Балицька

Директорка зі свого боку збирається оскаржувати таке рішення суду.

Попередньо правоохоронці склали на освітянку протокол за статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Булінг учасника освітнього процесу).

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Стаття передбачає накладення штрафу від 850 до 1700 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Нагадаємо, що під час розмови з учнями 10 класу вчителька Наталія Щербань називала їх одяг "робочим", а також робила зауваження щодо наявності аксесуарів та целюліту.

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