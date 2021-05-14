Суд покарав вчительку, яка цькувала учнів за їхній одяг та целюліт

Сокальський районний суд визнав директорку ліцею Наталію Щербань винною у булінгу стосовно учнів.

Раніше очільниця навчального закладу у Соснівці критикувала дітей за їхній зовнішній вигляд та вибір одягу.

Тепер очільниця ліцею повинна сплатити штраф у розмірі 1360 гривень.

Про таке рішення суду на своїй сторінці у соцмережі повідомила журналістка Вікторія Балицька, яка була присутня на засіданні суду 13 квітня.

У своєму дописі вона зазначила, що розгляд справи тривав понад 2 години.

"Суддя вислухала свідчення 4-х школярів з різних класів, їхніх батьків і саму директорку.

А також прослухали під час засідання частину відеозапису", – розповідає Вікторія Балицька

Директорка зі свого боку збирається оскаржувати таке рішення суду.

Попередньо правоохоронці склали на освітянку протокол за статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Булінг учасника освітнього процесу).

Стаття передбачає накладення штрафу від 850 до 1700 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Нагадаємо, що під час розмови з учнями 10 класу вчителька Наталія Щербань називала їх одяг "робочим", а також робила зауваження щодо наявності аксесуарів та целюліту.

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