Іспити на знання мови та розважальні заходи українською: мовний омбудсмен розповів, що зміниться з 16 липня

У держслужбовців перевірятимуть рівень володіння державною мовою, а всі розважальні заходи та іноземні фільми мають бути українською.

Відповідні зміни стануть обов’язковими 16 липня згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь в ефірі "Українського радіо" детально пояснив, що це означатиме на практиці для кожного українця.

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"На моє глибоке переконання, української мови в суспільному, політичному, інформаційному, приватному секторах стає значно більше. 16 липня набувають чинності нові статті закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Цей закон був прийнятий досить революційно, але дуже лагідно імплементується в українському суспільстві", – розповів Кремінь.

Фото: Катерина Хорощак

Іспити на рівень володіння державною мовою

Національна комісія зі стандартів державної мови розпочинає проведення іспитів на рівень володіння державною мовою.

Іспит складатиметься з тестів, письмового завдання та інтерв'ю.

За результатами проходження завдань кожен може отримати сертифікат, який діятиме безстроково.

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Якщо претендент не набере певної кількості балів, наступного разу зможе скласти повторно іспит за 4 місяці і аж до того часу, доки не складе.

"Іспит не складний. Він на розуміння власне мови, сенсу запропонованих завдань, тексту, речень, уміння переповісти окремі моменти, уривки художніх творів тощо", – запевняє Кремінь.

Претенденти на складання іспиту:

люди, що перебувають на найвищих державних посадах: від президента до заступників голів державних адміністрацій;

всі посади державної служби, прокурори і судді, нацполіція, правоохоронні органи, а також керівники усіх заходів освіти;

люди, які набуватимуть громадянства України.

Розважальні заходи мають відбуватися українською мовою

Усі розважальні заходи (концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі розважальні, видовищні заходи) мають виконуватися українською, зокрема і супровід.

Також це стосується екскурсійної та туристичної діяльності.

Фільми в Україні мають бути українською

Іноземні фільми розповсюджуються і демонструються, зокрема на телебаченні, дубльованими або озвученими державною мовою.

Демонстрування іноземних фільмів субтитрами в кінотеатрах дозволяється лише, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів або в рамках кінофестивалю.

"Ця норма викликала величезний резонанс серед окремих народних депутатів України, які нещодавно зареєстрували декілька законопроєктів для відтермінування цієї норми на період закінчення пандемії плюс 2 місяці.

Хочу нагадати, що немає прямого зв'язку між пандемією і мовою демонстрації фільмів. Ми дали негативний висновок. І дуже добре, що, незважаючи на те, шо законопроєкти були поставлені на порядок денний до Верховної Ради України, вони не мають сьогодні такої підтримки, на яку розраховували нардепи", – розповів Кремінь.

Навчання закордонних студентів має бути українською

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" і Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", навчання йде державною мовою.

Натомість є зареєстрований законопроєкт, яким пропонується внести зміни до згаданого документу і дозволити використання інших мов.

"Ми виступили категорично проти проти таких ініціатив, бо вважаємо, що з появою автономії у закладі вищої освіти з 2014-го освітні програми і деякі з дисциплін можуть викладатися і недержавною мовою.

Але за такі зміни вболіває група окремих ректорів, університетів, які вважають, що частина тих студентів, які навчаються у них вимагає, щоб їхнє навчання було російською мовою", – вважає мовний омбудсмен.

Кремінь зазначив, що з 80-ти тисяч іноземних студентів, які навчаються в Україні, переважна більшість це студенти з Індії, Китаю, країн Азії та західної Європи.

"Я ніколи в житті не повірю, що рідною мовою, для таких студентів є навчання російською мовою.

Тому, що б не намагалися вигадати ректори і як би не прагнули заручитися підтримкою нардепів, не рекомендую робити дисбаланс у системі освіти", – розповів Кремінь.

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