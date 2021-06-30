Іспити на знання мови та розважальні заходи українською: мовний омбудсмен розповів, що зміниться з 16 липня

У держслужбовців перевірятимуть рівень володіння державною мовою, а всі розважальні заходи та іноземні фільми мають бути українською.
Відповідні зміни стануть обов’язковими 16 липня згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь в ефірі "Українського радіо" детально пояснив, що це означатиме на практиці для кожного українця.
"На моє глибоке переконання, української мови в суспільному, політичному, інформаційному, приватному секторах стає значно більше. 16 липня набувають чинності нові статті закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Цей закон був прийнятий досить революційно, але дуже лагідно імплементується в українському суспільстві", – розповів Кремінь.
|Фото: Катерина Хорощак
Іспити на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови розпочинає проведення іспитів на рівень володіння державною мовою.
Іспит складатиметься з тестів, письмового завдання та інтерв'ю.
За результатами проходження завдань кожен може отримати сертифікат, який діятиме безстроково.
Якщо претендент не набере певної кількості балів, наступного разу зможе скласти повторно іспит за 4 місяці і аж до того часу, доки не складе.
"Іспит не складний. Він на розуміння власне мови, сенсу запропонованих завдань, тексту, речень, уміння переповісти окремі моменти, уривки художніх творів тощо", – запевняє Кремінь.
Претенденти на складання іспиту:
- люди, що перебувають на найвищих державних посадах: від президента до заступників голів державних адміністрацій;
- всі посади державної служби, прокурори і судді, нацполіція, правоохоронні органи, а також керівники усіх заходів освіти;
- люди, які набуватимуть громадянства України.
Розважальні заходи мають відбуватися українською мовою
Усі розважальні заходи (концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі розважальні, видовищні заходи) мають виконуватися українською, зокрема і супровід.
Також це стосується екскурсійної та туристичної діяльності.
Фільми в Україні мають бути українською
Іноземні фільми розповсюджуються і демонструються, зокрема на телебаченні, дубльованими або озвученими державною мовою.
Демонстрування іноземних фільмів субтитрами в кінотеатрах дозволяється лише, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів або в рамках кінофестивалю.
"Ця норма викликала величезний резонанс серед окремих народних депутатів України, які нещодавно зареєстрували декілька законопроєктів для відтермінування цієї норми на період закінчення пандемії плюс 2 місяці.
Хочу нагадати, що немає прямого зв'язку між пандемією і мовою демонстрації фільмів. Ми дали негативний висновок. І дуже добре, що, незважаючи на те, шо законопроєкти були поставлені на порядок денний до Верховної Ради України, вони не мають сьогодні такої підтримки, на яку розраховували нардепи", – розповів Кремінь.
Навчання закордонних студентів має бути українською
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" і Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", навчання йде державною мовою.
Натомість є зареєстрований законопроєкт, яким пропонується внести зміни до згаданого документу і дозволити використання інших мов.
"Ми виступили категорично проти проти таких ініціатив, бо вважаємо, що з появою автономії у закладі вищої освіти з 2014-го освітні програми і деякі з дисциплін можуть викладатися і недержавною мовою.
Але за такі зміни вболіває група окремих ректорів, університетів, які вважають, що частина тих студентів, які навчаються у них вимагає, щоб їхнє навчання було російською мовою", – вважає мовний омбудсмен.
Кремінь зазначив, що з 80-ти тисяч іноземних студентів, які навчаються в Україні, переважна більшість це студенти з Індії, Китаю, країн Азії та західної Європи.
"Я ніколи в житті не повірю, що рідною мовою, для таких студентів є навчання російською мовою.
Тому, що б не намагалися вигадати ректори і як би не прагнули заручитися підтримкою нардепів, не рекомендую робити дисбаланс у системі освіти", – розповів Кремінь.
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