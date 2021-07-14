Кабмін виділив майже 200 тисяч бюджетних місць для вступу в виші

Яна Осадча журналіст
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14 липня 2021

У 2021 році держава виділила 188 938 бюджетних місць для вступу у вищі навчальні заклади на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру. 

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України.

Цьогоріч державне замовлення було збільшене, через велику кількість випускників шкіл. 

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Загалом, навчатись за кошти держави матимуть можливість:

  • понад 37 тисяч фахових молодших та молодших бакалаврів;
  • понад 87 тисяч вступників на бакалаврат;
  • майже 60 тисяч вступників до магістратури.

В аспірантурі цього року будуть доступні  3 125 бюджетних місць.

 Фото pressmaster/Depositphotos

Загалом для забезпечення державного замовлення на 2021 рік Кабмін виділив 42,5 млрд грн.

У МОН спільно з Міністерством економіки України визначили пріоритетні галузі для підготовки фахівців, необхідних ринку праці. 

Зокрема, держава збільшила замовлення на підготовку фахівців на інженерно-технічні та природничі спеціальності, але скоротила кількість бюджетних місць для майбутніх юристів та управлінців.

У 2021 році  на підготовку бакалаврів у державних вишах буде збільшено замовлення на такі  галузі:

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  • "Автоматизація та приладобудування" – 26,99%;
  • "Механічна інженерія" – 17,73%;
  • "Архітектура та будівництво" – 14,2%;
  • "Аграрні науки та продовольство" – 12,59%;
  • "Хімічна та біоінженерія" – 9,43%;
  • "Біологія" – 9,38%;
  • "Освіта" –  6,54%;
  • "Електроніка та телекомунікації" – 6,57%;
  • "Природничі науки" – 6,45%;
  • "Електрична інженерія" – 6,37%;
  • "Інформаційні технології" – 5,57%;
  • "Математика та статистика" – 5,51%;
  • "Соціальна робота" – 3,64%;
  • "Транспорт" – 3,43%
  • "Культура і мистецтво" – 1,89%.

Водночас зменшено кількість державних місць на здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на такі галузі:

  • "Право" – 30%;
  • "Управління та адміністрування" – 27,73%;
  • "Соціальні та поведінкові науки" – 28,24%.

Для магістратури збільшено обсяг на такі напрямки:

  • "Механічна інженерія";
  • "Електрична інженерія";
  • "Електроніка та телекомунікації";
  • "Виробництво та технології";
  • "Архітектура будівництва".

Міністерство охорони здоров’я також визначилося з кількістю абітурієнтів: цьогоріч відомство зробило держзамовлення на навчання 4 658 майбутніх лікарів.

Нагадаємо, незалежно від епідеміологічної ситуації вступна кампанія 2021 року буде проходити у звичному режимі, проте з дотриманням карантинних обмежень.

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