Кабмін виділив майже 200 тисяч бюджетних місць для вступу в виші

У 2021 році держава виділила 188 938 бюджетних місць для вступу у вищі навчальні заклади на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України.

Цьогоріч державне замовлення було збільшене, через велику кількість випускників шкіл.

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Загалом, навчатись за кошти держави матимуть можливість:

понад 37 тисяч фахових молодших та молодших бакалаврів;

фахових молодших та молодших бакалаврів; понад 87 тисяч вступників на бакалаврат;

вступників на бакалаврат; майже 60 тисяч вступників до магістратури.

В аспірантурі цього року будуть доступні 3 125 бюджетних місць.

Фото pressmaster/Depositphotos

Загалом для забезпечення державного замовлення на 2021 рік Кабмін виділив 42,5 млрд грн.

У МОН спільно з Міністерством економіки України визначили пріоритетні галузі для підготовки фахівців, необхідних ринку праці.

Зокрема, держава збільшила замовлення на підготовку фахівців на інженерно-технічні та природничі спеціальності, але скоротила кількість бюджетних місць для майбутніх юристів та управлінців.

У 2021 році на підготовку бакалаврів у державних вишах буде збільшено замовлення на такі галузі:

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"Автоматизація та приладобудування" – 26,99%;

"Механічна інженерія" – 17,73%;

"Архітектура та будівництво" – 14,2%;

"Аграрні науки та продовольство" – 12,59%;

"Хімічна та біоінженерія" – 9,43%;

"Біологія" – 9,38%;

"Освіта" – 6,54%;

"Електроніка та телекомунікації" – 6,57%;

"Природничі науки" – 6,45%;

"Електрична інженерія" – 6,37%;

"Інформаційні технології" – 5,57%;

"Математика та статистика" – 5,51%;

"Соціальна робота" – 3,64%;

"Транспорт" – 3,43%

"Культура і мистецтво" – 1,89%.

Водночас зменшено кількість державних місць на здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на такі галузі:

"Право" – 30%;

"Управління та адміністрування" – 27,73%;

"Соціальні та поведінкові науки" – 28,24%.

Для магістратури збільшено обсяг на такі напрямки:

"Механічна інженерія";

"Електрична інженерія";

"Електроніка та телекомунікації";

"Виробництво та технології";

"Архітектура будівництва".

Міністерство охорони здоров’я також визначилося з кількістю абітурієнтів: цьогоріч відомство зробило держзамовлення на навчання 4 658 майбутніх лікарів.

Нагадаємо, незалежно від епідеміологічної ситуації вступна кампанія 2021 року буде проходити у звичному режимі, проте з дотриманням карантинних обмежень.

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