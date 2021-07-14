Кабмін виділив майже 200 тисяч бюджетних місць для вступу в виші

У 2021 році держава виділила 188 938 бюджетних місць для вступу у вищі навчальні заклади на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.
Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України.
Цьогоріч державне замовлення було збільшене, через велику кількість випускників шкіл.
Загалом, навчатись за кошти держави матимуть можливість:
- понад 37 тисяч фахових молодших та молодших бакалаврів;
- понад 87 тисяч вступників на бакалаврат;
- майже 60 тисяч вступників до магістратури.
В аспірантурі цього року будуть доступні 3 125 бюджетних місць.
|Фото pressmaster/Depositphotos
Загалом для забезпечення державного замовлення на 2021 рік Кабмін виділив 42,5 млрд грн.
У МОН спільно з Міністерством економіки України визначили пріоритетні галузі для підготовки фахівців, необхідних ринку праці.
Зокрема, держава збільшила замовлення на підготовку фахівців на інженерно-технічні та природничі спеціальності, але скоротила кількість бюджетних місць для майбутніх юристів та управлінців.
У 2021 році на підготовку бакалаврів у державних вишах буде збільшено замовлення на такі галузі:
- "Автоматизація та приладобудування" – 26,99%;
- "Механічна інженерія" – 17,73%;
- "Архітектура та будівництво" – 14,2%;
- "Аграрні науки та продовольство" – 12,59%;
- "Хімічна та біоінженерія" – 9,43%;
- "Біологія" – 9,38%;
- "Освіта" – 6,54%;
- "Електроніка та телекомунікації" – 6,57%;
- "Природничі науки" – 6,45%;
- "Електрична інженерія" – 6,37%;
- "Інформаційні технології" – 5,57%;
- "Математика та статистика" – 5,51%;
- "Соціальна робота" – 3,64%;
- "Транспорт" – 3,43%
- "Культура і мистецтво" – 1,89%.
Водночас зменшено кількість державних місць на здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на такі галузі:
- "Право" – 30%;
- "Управління та адміністрування" – 27,73%;
- "Соціальні та поведінкові науки" – 28,24%.
Для магістратури збільшено обсяг на такі напрямки:
- "Механічна інженерія";
- "Електрична інженерія";
- "Електроніка та телекомунікації";
- "Виробництво та технології";
- "Архітектура будівництва".
Міністерство охорони здоров’я також визначилося з кількістю абітурієнтів: цьогоріч відомство зробило держзамовлення на навчання 4 658 майбутніх лікарів.
Нагадаємо, незалежно від епідеміологічної ситуації вступна кампанія 2021 року буде проходити у звичному режимі, проте з дотриманням карантинних обмежень.
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