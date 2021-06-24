Якими будуть прохідні бали для вступу-2021? Роз'яснення МОН

Для того, щоб мати можливість брати участь у конкурсі на бюджетні місця при вступі, абітурієнтам необхідно подолати поріг у 125 балів.
Окрім цього, як і минулого року, на низку спеціальностей встановлено додаткові мінімальні прохідні бали, розповіли у Міністерстві освіти і науки.
Публікуємо список мінімальних конкурсних балів на різні спеціальності.
- 140 балів - для вступу на бюджет чи контракт для здобуття молодшого бакалавра, бакалавра галузей знань 08 "Право", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини";
- 130 балів - для вступу на бюджет чи контракт для здобуття магістра за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація";
- 150 - для спеціальностей 221 "Стоматологія", 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", окрім вступників із конкурсним балом вище ніж 175.
|Інфографіка МОН
Нагадаємо, абітурієнти вперше зможуть вступати у приватні виші "на державне".
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