12-річний хлопчик побачив викрадення людини і допоміг поліції знайти "злочинців"

Яна Осадча журналіст
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16 липня 2021

12-річний хлопчик з Івано-Франківська  став очевидцем викрадення людини та допоміг правоохоронцям розкрити "злочин". 

Микола побачив, як декілька людей, одягнені у маски, зв'язали чоловіка, заштовхали в авто та повезли у невідомому напрямку. 

Хлопчик не розгубився та відразу зателефонував за номером "102", повідомляють у Патрульній поліції України.

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Заявник пригадав усі деталі викрадення: вказав колір, марку та номерний знак авто, описав усіх ймовірних викрадачів.

 Фото Патрульна поліція України

"Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то були здивовані, адже заявником виявився 12-річний хлопець, який ствердно розповідав про викрадення", – зауважують в поліції.

Патрульні встановили власника авто та місце його перебування. Туди терміново прибула слідчо-оперативна група.

У компанії потенційних "викрадачів"пояснили, що вони нікого не викрадали, а добровільно забрали на вечірку свого друга, для якого і організували свято.

Після цього інциденту до хлопчика Миколи завітав заступник начальника управління та вручив подяку за свідому громадянську позицію.

Нагадаємо, на Закарпатті 12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата та ще трьох сусідських дітей від повені.

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