12-річний хлопчик побачив викрадення людини і допоміг поліції знайти "злочинців"

12-річний хлопчик з Івано-Франківська став очевидцем викрадення людини та допоміг правоохоронцям розкрити "злочин".
Микола побачив, як декілька людей, одягнені у маски, зв'язали чоловіка, заштовхали в авто та повезли у невідомому напрямку.
Хлопчик не розгубився та відразу зателефонував за номером "102", повідомляють у Патрульній поліції України.
Заявник пригадав усі деталі викрадення: вказав колір, марку та номерний знак авто, описав усіх ймовірних викрадачів.
|Фото Патрульна поліція України
"Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то були здивовані, адже заявником виявився 12-річний хлопець, який ствердно розповідав про викрадення", – зауважують в поліції.
Патрульні встановили власника авто та місце його перебування. Туди терміново прибула слідчо-оперативна група.
У компанії потенційних "викрадачів"пояснили, що вони нікого не викрадали, а добровільно забрали на вечірку свого друга, для якого і організували свято.
Після цього інциденту до хлопчика Миколи завітав заступник начальника управління та вручив подяку за свідому громадянську позицію.
Нагадаємо, на Закарпатті 12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата та ще трьох сусідських дітей від повені.
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