Президент нагородив 12-річну дівчинку, яка врятувала дітей від повені

12-річну Тетяну Тулайдан із Закарпаття нагородили медаллю "За врятоване життя".
Відповідний указ підписав президент країни Володимир Зеленський, повідомляють на офіційному сайті глави держави.
Раніше дівчинка врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені.
Інцидент трапився у селищі міського типу Ясіня на Рахівщині, внаслідок потужних злив.
Коли вода почала заливати подвір’я та будинок, дівчинка вимкнула електрику в домі, взяла молодшого брата та трьох інших дітей і відвела на горище.
Таким чином вона убезпечила всіх від високого рівня води, який на той час вже сягав одного метра.
Ученицю 7-го класу також хочуть номінувати на здобуття премії "Герой-рятувальник року".
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