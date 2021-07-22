Президент нагородив 12-річну дівчинку, яка врятувала дітей від повені

12-річну Тетяну Тулайдан із Закарпаття нагородили медаллю "За врятоване життя".

Відповідний указ підписав президент країни Володимир Зеленський, повідомляють на офіційному сайті глави держави.

Раніше дівчинка врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені.

Інцидент трапився у селищі міського типу Ясіня на Рахівщині, внаслідок потужних злив.

Коли вода почала заливати подвір’я та будинок, дівчинка вимкнула електрику в домі, взяла молодшого брата та трьох інших дітей і відвела на горище.

Таким чином вона убезпечила всіх від високого рівня води, який на той час вже сягав одного метра.

Ученицю 7-го класу також хочуть номінувати на здобуття премії "Герой-рятувальник року".

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