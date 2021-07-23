Львів’янин викликав поліцію через відмову жінки в інтимних стосунках

Яна Осадча журналіст
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23 липня 2021

У Львові чоловік викликав поліцію, щоб пожалітися на дружину, яка відмовляється займатися з ним сексом.

За ніч на телефон 102 поступило кілька дзвінків від 44-річного львів’янина, повідомляє прес-секретар патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

Чоловік стверджував, що дружина краде в нього кохання, відмовляється займатися сексом, а він боїться до неї наближатися, щоб його не звинуватили у сексуальному домаганні.

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Крім того, чоловік просив скерувати до нього "дві високі Поліни".

"Якщо хтось не знає, то Поліна розшифровується, як Поліція проти насильства", – пояснює Катерина Рибій.

 Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

Патрульні були вимушені приїхати на виклик. Дружини дома не було, а чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. 

"Кажуть патрульні, що нормальний чоловік наче, але от коли добряче вип'є, то йому стає нудно", – розповідає керівниця прес служби. 

Тепер чоловік має заплатити штраф не тільки за хибний виклик, а ще й за куріння в під'їзді. До того він вже мав адмінматеріал за подібну витівку на початку року.

"Тоді він сплатив копійки, тепер штраф вищий, тож доведеться розщедритися", – додає Катерина Рибій

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У поліції розповідають, що не відреагувати на виклик громадян патрульні не можуть, хоча розуміють, що це – марнування важливого часу.

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