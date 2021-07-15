Принц і Жасмін: як незвично українці називали своїх дітей у 2021 році

Дарія Поперечна УП.Життя
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15 липня 2021

У Міністерстві юстиції України назвали найбільш незвичайні та популярні імена, які українці обрали для своїх дітей цьогоріч. 

Дехто з батьків вирішив проявити оригінальність при виборі ім’я для свого малюка.

"Хтось у цьому питанні женеться за екзотикою, хтось слідує національним традиціям", – додають у Мін'юсті. 

Серед трендових рідкісних імен першого півріччя 2021 року для хлопчиків виділили такі: 

Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

 Фото oksun70/Depositphotos

Для дівчаток популярними стали такі оригінальні імена:

Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.

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Проте в Мін'юсті зауважують, що більшість батьків все ж віддають перевагу звичним для нашого краю іменам.

За перше півріччя 2021 року найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали:

👧 для дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна;

👦 для хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

Нагадаємо, що вибір ім’я дитини – це право батьків, проте згодом його можна змінити.

Крім того, віднедавна можна змінити також ім'я по батькові.

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