У Києві COVID-щеплення будуть робити в автобусі

Яна Осадча журналіст
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18 серпня 2021

В Києві запрошують пройти вакцинацію проти COVID-19 у переобладнаному на мобільний центр автобусі.

Мобільний центр встановлять біля станції метро "Героїв Дніпра". Він працюватиме 19-22 серпня 2021 року, повідомляє Оболонська районна адміністрація.

Щеплення в автобусі вакцинами CoronaVac або AstraZeneca можуть зробити всі охочі. 

  Фото: stetsik/Depositphotos

Вакцинувати будуть з 09:00 до 13:00.

"При собі потрібно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код) та мобільний телефон", –  пояснили в РДА.

Нагадаємо, в Україні створили інтерактивну карту вакцинації проти COVID-19, за допомогою якої можна знайти найближчі пункти щеплень.

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