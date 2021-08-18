У Києві COVID-щеплення будуть робити в автобусі

В Києві запрошують пройти вакцинацію проти COVID-19 у переобладнаному на мобільний центр автобусі.
Мобільний центр встановлять біля станції метро "Героїв Дніпра". Він працюватиме 19-22 серпня 2021 року, повідомляє Оболонська районна адміністрація.
Щеплення в автобусі вакцинами CoronaVac або AstraZeneca можуть зробити всі охочі.
|Фото: stetsik/Depositphotos
Вакцинувати будуть з 09:00 до 13:00.
"При собі потрібно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код) та мобільний телефон", – пояснили в РДА.
Нагадаємо, в Україні створили інтерактивну карту вакцинації проти COVID-19, за допомогою якої можна знайти найближчі пункти щеплень.
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