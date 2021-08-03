На Миколаївщині троє хлопчиків врятували від утоплення 60-річну жінку

У Миколаївській області школярі побачили, як у річці тоне літня жінка, не розгубилися та витягли її на берег.

Про такий випадок повідомляє Головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

2 серпня 14-річний Герман Воробйов, 13-річний Іван Комаров та 11-річний Руслан Лисенко плавали неподалік від берега.

Герман помітив, що за метрів 20 від берега над водою то з'являється, то зникає голова людини.

Хлопець відреагував миттєво: він підлив до потопаючої жінки, схопив її за плечі, виніс на сушу та поклав на ковдру.

"Ми весь час його підтримували, допомагали, а коли побачили, що губи у жінки білі, ще й водою кашляє, зрозуміли, що насправді сталося", – розповідають друзі Германа Іван та Руслан.

Приятелька постраждалої, з якою вони разом прийшли купатися, надала їй вже на березі першу допомогу.

"Подія сталась у мене на очах. Подруга пішла у воду і їй стало зле. Все могло бути інакше, але діти врятували життя людини, і вони справжні герої!", – говорить вона.

Як з'ясувалось, постраждалу звати Людмила, їй 60 років. За її словами, у воді ноги звела судома, тому вона не змогла рухатись та відразу наковталась води.

Зараз жінка почувається задовільно.

Співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області подякували Герману, Івану та Руслану за врятоване життя, вручили подячні листи та цінні подарунки.

Нагадаємо, на Закарпатті 12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата та ще трьох сусідських дітей від повені.

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