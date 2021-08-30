Як працюватимуть школи у Києві під час різних рівнів карантину – КМДА

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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30 серпня 2021

Столичні школи із 1 вересня працюватимуть у штатному режимі, але з урахуванням вимог адаптивного карантину. 

Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

Згодом особливості організації освітнього процесу будуть залежати від карантинних обмежень.

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Наприклад, за певних умов під час "жовтого" або "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки школи можуть навчатися у змішаному режимі.

 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

"У разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки заклади організовуватимуть освітній процес у "змішаному" форматі: як дистанційно, так і очно в закладі освіти із дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але виключно за умови вакцинації 80% і більше працівників закладу освіти", – розповіла директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян.

Вона додала, що у разі встановлення "червоного" рівня небезпеки всі школи у місті (незалежно від форм власності) працюватимуть дистанційно. 

Винятком є дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти, які закривати не будуть.

Нагадаємо, що раніше Міністерство охорони здоров'я оновило протиепідемічні правила, яких потрібно дотримуватися у дитсадках.

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