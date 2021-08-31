Поліція затримала чоловіка, який ймовірно 3 роки ґвалтував сина своєї співмешканки

Київські правоохоронці за допомогою Європолу затримали чоловіка, якого підозрюють у ґвалтуванні малолітнього сина своєї співжительки.

З 2018 по 2021 рік 28-річний мешканець Полтавщини вчиняв злочини сексуального характеру проти хлопчика та знімав усе це на відео, повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Постраждала дитина – 2013 року народження.

"Правоохоронні органи за підтримки Європолу виявили серію медіафайлів, на яких зображено процес сексуальної експлуатації малолітнього хлопчика.

Згідно з інформацією Європолу, протиправний контент створювався на території України", – повідомили у прокуратурі.

Фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Чоловік завантажував та зберігав в особистій електронній скриньці дитячу порнографію, а саме фото-відео матеріали за участі малолітнього хлопчика.

Справу відрили за ч. 4 ст. 152 – зґвалтування, ч. 2 ст. 156 – розбещення неповнолітніх і ч. 1, 3 ст. 301-1 – одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження Кримінального кодексу.

Наразі затриманому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування триває.

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