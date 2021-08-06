На Вінниччині хлопчик застряг у собачій норі, бо хотів виміряти глибину. ВІДЕО

У Вінницькій області 12-річний хлопчик вирішив виміряти глибину нори та сам у ній застряг.
Дослідник наробив справжнього переполоху та налякав рідних, тому вони вирішили викликати на допомогу рятувальників.
Пригода трапилася у селі Крутогорб Гайсинського району, повідомляють Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Ввечері, 5 серпня, хлопчик знайшов нору, яку їхній собака вирив на подвір’ї. Проте коли почав вимірювала глибину, з ним трапилась прикрість.
"Ніжки хлопчини були в такому положенні, що батьки просто боялися самостійно вивільняти малого аби не завдати йому шкоди", – пояснюють в ДСНС.
Бійці аварійно-рятувального відділення м. Гайсин прибули на виклик та вивільнили хлопчика з "пастки". Дитина не травмувалася.
У ДСНС наголосили, що батьки повинні стежити за дозвіллям дітей та не дозволяти бавитися їм у непризначених для цього місцях.
Вас також може зацікавити:
Президент нагородив 12-річну дівчинку, яка врятувала дітей від повені
На Миколаївщині троє хлопчиків врятували від утоплення 60-річну жінку
12-річний хлопчик побачив викрадення людини і допоміг поліції знайти "злочинців"
У Тернополі автомат з іграшками вдарив струмом 8-річну дівчинку
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.