На Вінниччині хлопчик застряг у собачій норі, бо хотів виміряти глибину. ВІДЕО

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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6 серпня 2021

У Вінницькій області 12-річний хлопчик вирішив виміряти глибину нори та сам у ній застряг. 

Дослідник наробив справжнього переполоху та налякав рідних, тому вони вирішили викликати на допомогу рятувальників. 

Пригода трапилася у селі Крутогорб Гайсинського району, повідомляють Державній службі з надзвичайних ситуацій. 

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Ввечері, 5 серпня, хлопчик знайшов нору, яку їхній собака вирив на подвір’ї. Проте коли почав вимірювала глибину, з ним трапилась прикрість.

"Ніжки хлопчини були в такому положенні, що батьки просто боялися самостійно вивільняти малого аби не завдати йому шкоди", – пояснюють в ДСНС. 

Бійці аварійно-рятувального відділення м. Гайсин прибули на виклик та вивільнили хлопчика з "пастки". Дитина не травмувалася. 

У ДСНС наголосили, що батьки повинні стежити за дозвіллям дітей та не дозволяти бавитися їм у непризначених для цього місцях.

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