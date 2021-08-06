На Вінниччині хлопчик застряг у собачій норі, бо хотів виміряти глибину. ВІДЕО

У Вінницькій області 12-річний хлопчик вирішив виміряти глибину нори та сам у ній застряг.

Дослідник наробив справжнього переполоху та налякав рідних, тому вони вирішили викликати на допомогу рятувальників.

Пригода трапилася у селі Крутогорб Гайсинського району, повідомляють Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Ввечері, 5 серпня, хлопчик знайшов нору, яку їхній собака вирив на подвір’ї. Проте коли почав вимірювала глибину, з ним трапилась прикрість.

"Ніжки хлопчини були в такому положенні, що батьки просто боялися самостійно вивільняти малого аби не завдати йому шкоди", – пояснюють в ДСНС.

Бійці аварійно-рятувального відділення м. Гайсин прибули на виклик та вивільнили хлопчика з "пастки". Дитина не травмувалася.

У ДСНС наголосили, що батьки повинні стежити за дозвіллям дітей та не дозволяти бавитися їм у непризначених для цього місцях.

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