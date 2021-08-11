На Львівщині рекомендують заселяти в гуртожитки лише вакцинованих проти COVID-19 студентів

Яна Осадча журналіст
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11 серпня 2021

Львівським університетам рекомендують заселяти у гуртожитки тільки тих студентів, які пройдуть повний курс вакцинації проти COVID-19.

Таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляють у Львівській обласній державній адміністрації.

Причиною рекомендації стало те, що показники щеплень проти COVID-19 у Львівській області зараз є нижчими за середні у порівнянні з іншими регіонами.

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"На початку осені розпочнеться навчання, отже життя у місті та області активізується. На Львівщині категорія студентів складає понад 100 тисяч осіб.  

Тим самим збільшиться ризик поширення вірусу COVID-19 здебільшого, серед молоді", йдеться в повідомленні ОДА.

 Фото:Radiokafka/Depositphotos

Водночас міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у в ефірі телеканалу 1+1 заявив, що забороняти невакцинованим студентам заселятися в гуртожитки – незаконно.

"Не може бути такого, це порушення прав. Ані нормативних документів, ані вимог немає. Це право на приватне помешкання, і воно ніяким утискам не підлягає", сказав міністр.

Нагадаємо, за словами Сергія Шкарлета, навчання з 1 вересня у школах  розпочнеться у звичайному повноформатному режимі. 

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