У МОН назвали кількість учнів, які склали ЗНО-2021 на 200 балів

Орієнтовно 574 учні отримали по 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій на своїй сторінці у Facebook.

Водночас вона не уточнила, чи цифра 574 стосується саме кількості учнів, які отримали по 200 балів, чи кількості максимальних балів за предметами.

Якщо один учасник ЗНО склав на 200 балів декілька предметів, кількість абітурієнтів, що отримали максимальну оцінку за тести, буде меншою.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Кількість учасників, що отримали максимальні бали, по предметах:

українська мова та література - 5 із ≈ 222,5 тис.

українська мова - 28 із ≈ 68,7 тис.

історія України - 23 із ≈ 203,4 тис.

англійська мова - 210 із ≈ 129 тис.

іспанська мова - 2 із ≈ 154

математика - 137 із ≈ 254 тис.

фізика - 28 із ≈ 23,6 тис.

географія - 10 із ≈ 116 тис.

Біологія - 114 із ≈ 79, 4 тис.

хімія - 17 із ≈ 9,9 тис.

Всього на ЗНО-2021 зареєструвалося більше 300 тис. учасників.

Минулого року оцінку 200 балів отримали 447 учасників ЗНО.

Нагадаємо, 270 учасників ЗНО, які показали найкращий результат на ЗНО, отримуватимуть 10 тис. грн стипендії протягом року з 1 вересня.

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