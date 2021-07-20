20% абітурієнтів не знають дат незалежної України – організатор ЗНО

Майже 20% українських школярів не склали ЗНО з історії України.

Про це розповів керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко під час пресконференції.

"Це діти, які не володіють картографічними вміннями, не орієнтуються в історичній хронології та не здатні розташувати події, між якими відстань 10-20 років", – сказав Бойко.

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За словами експерта, абітурієнти, які здобули повну середню освіту в часи незалежної України, не можуть пригадати "канонічні дати", які призвели до цієї незалежності.

Наприклад, коли були прийняті Акт Незалежності, Декларація про державний суверенітет, дату референдуму про незалежність тощо.

Фото: AndriiVergeles/Depositphotos

"Цього року ми поставили дітям питання про псевдореферендум в Криму 2014 року. І 15-17% наших абітурієнтів вважають, що його було проведено у 1991 або 1996", – говорить Валерій Бойко.

На його думку, з точки зору суспільствознавчого компоненту діти демонструють більш загрозливі і більш невтішні результати, ніж з математики.

Нагадаємо, понад 30% учасників цьогорічного ЗНО з математики не отримали мінімальні 10 балів з 67 можливих.

Також 71% українців підтримує вступ до університетів за результатами ЗНО, але водночас збільшується кількість противників цієї системи, якщо у 2020 році проти висловилося 14%, то у 2021 вже 23%.

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Більшість українців вважають якість вітчизняної середньої освіти низькою або посередньою та виступають проти дистанційного навчання.

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