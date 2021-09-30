Рада Церков закликала владу протидіяти "нав’язуванню ґендерів"

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (далі ВРЦіРО) ухвалила резолюцію, де пов’язала нав’язування ґендерної ідеології з високим рівнем розлучень та загрозою традиційній родині.

Текст резолюції оприлюднили на сайті Ради Церков.

Її підписали 30 вересня на виїзному засіданні ВРЦіРО в Острозі (Рівненська область).

Автори резолюції вважають, що ґендерна ідеологія та заперечення ознак маскулінності в чоловіків та жіночності в жінок несе суттєві загрози для інституту сім’ї.

Зокрема, у другому пункті документу закликають протидіяти популяризації одностатевої сексуальної орієнтації та використання небінарних займенників.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

"Нав’язування суспільству в якості норми протиприродних явищ (популяризація одностатевої сексуальної орієнтації, заперечення наявності жіночності у жінок і маскулінності у чоловіків як відмінних особливостей, рух на підтримку небінарних займенників, тощо) у підсумку не призводять до інклюзії, рівності прав та зменшення насилля, але ще більше розколюють і збурюють суспільство, маргіналізують і обмежують у правах більшість заради захисту інтересів меншості, поглиблюють демографічну кризу в країні", – йдеться в тексті резолюції.

Також у третьому пункті йдеться, що агресивне нав’язування "протиприродних" явищ призводить до мови ненависті й насилля стосовно релігійних та просімейних діячів з боку прибічників "ґендерної ідеології", і провокують обмеження свободи віросповідання та свободи слова.

Водночас, у резолюції підтримують рух за права дитини та засуджують домашнє насильство й цькування в сім’ї.

На думку авторів, державна влада повинна створити міністерство у справах сім’ї та розпочати більш активні заходи з виховання дітей та громадян у дусі родинних традицій, "природних" для українського суспільства.

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