У МОН розповіли, про що буде перший урок у новому навчальному році 

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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30 серпня 2021

Цьогоріч навчання в українських школах розпочнеться у День знань – 1 вересня.

Міністерство освіти та науки визначило тему першого уроку у новому навчальному році. 

У відомстві рекомендують його присвятити відзначенню 30-ї річниці незалежності України.

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Вчителі під час підготовки уроку можуть скористатись матеріалами від Українського інституту національної пам’яті, які містять, зокрема, інформацію про етапи українського державотворення, відновлення незалежності, Конституцію Пилипа Орлика.

А також ресурсами від ГС "Освіторія" для тематичного уроку до Дня Незалежності у 1-11 класах.

 Фото oksun70/Depositphotos

1 вересня  заклади також можуть долучитися до інтерактивного уроку для учнів 1-6 класів, трансляція якого розпочнеться 1 вересня о 9:30 на YouTube-каналі "Освіторії".

Загалом навчальний рік 2021-2022 року триватиме не менше 175 навчальних днів і повинен закінчитись не пізніше 1 липня наступного року. 

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що новий навчальний рік проходитиме у звичному режимі, але з дотриманням простих протиепідемічних правил.

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