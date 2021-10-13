МОЗ рекомендує відправити українських школярів на дострокові канікули

Міністерство охорони здоров'я пропонує перенести початок осінніх канікул в українських школах з 25 на 18 жовтня.
Пропозицію МОЗ підтримала Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили на сайті міністерства.
"Ситуація з захворюваністю на коронавірусну хворобу погіршується, зокрема, кожного дня у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію через виявлені випадки COVID-19", – пояснив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
За його словами, достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян та кількості не обов'язкових соціальних контактів.
|Фото: prometeus/Depositphotos
Якщо осінні канікули перенесуть на 18 жовтня, то тривати вони будуть до 24 жовтня.
Нагадаємо, раніше МОН рекомендувало розглянути гнучкий графік канікул місцевим громадам, які потрапили в "червону зону" карантинних обмежень, та де немає 100% вакцинованих освітян.
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