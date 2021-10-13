МОЗ рекомендує відправити українських школярів на дострокові канікули

Міністерство охорони здоров'я пропонує перенести початок осінніх канікул в українських школах з 25 на 18 жовтня.

Пропозицію МОЗ підтримала Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили на сайті міністерства.

"Ситуація з захворюваністю на коронавірусну хворобу погіршується, зокрема, кожного дня у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію через виявлені випадки COVID-19", – пояснив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян та кількості не обов'язкових соціальних контактів.

Якщо осінні канікули перенесуть на 18 жовтня, то тривати вони будуть до 24 жовтня.

Нагадаємо, раніше МОН рекомендувало розглянути гнучкий графік канікул місцевим громадам, які потрапили в "червону зону" карантинних обмежень, та де немає 100% вакцинованих освітян.

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