У 940 працівників їдалень у школах і садках виявили стафілокок – результати перевірки МОЗ

940 людей, які працюють в їдальнях навчальних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку, отримали позитивний результат тесту на стафілокок.

Бактерію у працівників виявили в рамках раптових перевірок, які розпочали регіональні центри контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я 11 жовтня, повідомили у відомстві.

Станом на 19 жовтня перевірки відбулися в 3002 закладах, було обстежено 9 117 людей.

Всього стафілокок виявили у 10% протестованих працівників.

Фото Lyoshanazarenko/Depositphotos

З 940 виявлених носіїв стафілококу:

422 людини – у закладах дошкільної освіти;

455 – у закладах загальної середньої освіти;

3 – у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

55 – в інтернатах;

5 – у харчоблоках інших закладів.

Ще 2 283 результати дослідження очікуються.

"Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання", – повідомили у МОЗ.

Нагадаємо, у вересні 2021 року в Хмельницькому в НВО № 1 отруїлись 92 учня 1-4 класів після харчування в їдальні школи.

Фахівці виявили, що збудником інфекції, внаслідок якого отруїлися діти, був золотистий стафілокок.

Пізніше МОЗ ініціювало раптові візити для обстеження працівників освітніх закладів на золотистий стафілокок.

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