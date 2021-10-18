В Україні не трапилося жодної смерті внаслідок вакцинації проти COVID-19 – МОЗ

Медики не зареєстрували жодного летального випадку внаслідок вакцинації проти COVID-19 за весь період щеплення проти коронавірусу в Україні.

Про це заявив професор Сергій Дубров на брифінгу МОЗ, повідомляє "Ліга.нет".

"Минулого тижня ми бачили по кілька сотень смертельних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби. Якщо говорити про вакцинацію, то жодного пов'язаного з нею летального випадку не було зареєстровано", – сказав Сергій Дубров.

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Він додав, що ризик отримати серйозне ускладнення після ін'єкції "менше, ніж ризик авіакатастрофи або попадання під машину".

Також Сергій Дубров зазначив, що ускладнення після вакцинації, наприклад, ризик розвитку венозного тромбоемболізму, в сотні разів менший, ніж такі ж ускладнення внаслідок захворювання на COVID-19.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

За словами Дуброва, в Україні загалом з 24 лютого (перший день щеплення проти COVID-19) зареєстрували 113 випадків серйозних ускладнень після вакцинації.

Станом на 18 жовтня, принаймні 1 дозу щеплення проти COVID-19 отримали понад 7 млн 956 тис. громадян.

Нагадаємо, що більшість смертей після вакцинації не були зумовлені самим щепленням.

Зокрема, попередньо смерть юнака на Київщині у вересні 2021 була викликана гострою серцевою недостатністю та набряком легень. Військовослужбовиця з Одещини, яка померла після щеплення в березні 2021 року, мала розлади кровообігу.

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