Школи Києва йдуть на карантинні канікули з 23 жовтня

Школи Києва закриють щонайменше на 2 тижні з 23 жовтня до 8 листопада.

Власне осінні канікули для школярів триватимуть з 23 до 31 жовтня. Чи повернуться з 1 листопада учні принаймні на дистанційне навчання – наразі не відомо.

Про це заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба на пресконференції 22 жовтня.

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"З 23 жовтня по 8 листопада заклади загальної середньої освіти не працюватимуть. Школи весь наступний тиждень будуть на канікулах", – розповів Кулеба.

Фото alebloshkaDepositphotos

Причина – у складній ситуації з COVID-19.

"Із завтрашнього дня ми відправляємо школи на канікули, з огляду на складну ситуацію з COVID-19. Підкреслюю, не з понеділка, а від завтра, враховуючи епідеміологічні показники міста", – заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу Україна24.

У КМДА ще не визначились, чи буде наступний після канікул тиждень карантинним, чи протягом нього запровадять дистанційне навчання.

Школярі точно будуть на канікулах один тиждень. Щодо другого тижня ми визначимося пізніше: чи будуть продовжені канікули, або буде дистанційне навчання. Але точно два тижні школи будуть закриті, зокрема і 1-4 класи", – додав заступник голови КМДА.

Дитячі садочки та інші навчальні заклади столиці продовжують свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу проти COVID-19.

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